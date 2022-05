A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a CONTROLSOFT-AUTOMATIKA beruházásának alapkőletételén elmondta, hogy a projekt keretében a magyar vízipari cég a kormány 290 millió forintos támogatásával automatizálással foglalkozó irodát és üzemcsarnokot épít 486 millió forint értékben az erdélyi városban, negyvenöt új munkahelyet teremtve.

Beszédében kiemelte, hogy az újabb vállalati beruházásnak több szempontból is nagy a jelentősége: először is alátámasztja a kormányzat kifektetési stratégiájának sikerét, ugyanis a magyar cégek külföldi beruházásai hozzájárulnak a hazai gazdasági eredményekhez is.

A program keretében eddig 52 vállalat kapott állami támogatást 73 milliárd forint értékben, amelyek így összesen 144 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre. Romániai beruházásokhoz 15 cég kapott összesen 25 milliárd forintnyi támogatást, ami 60 milliárd forintnyi beruházást indukált – tájékoztatott.

A külügyminiszter szerint az is fontos, hogy a projekt továbbfejleszti Magyarország és Románia gazdasági együttműködését, amely amúgy is számos rekordot megdöntött az elmúlt időszakban.

Románia mára a magyar vállalati tőke ötödik legjelentősebb célországává vált, a befektetések értéke a kétmilliárd eurót is meghaladja. A kétoldalú kereskedelmi forgalom pedig 20 százalékos növekedéssel megközelítette a tízmilliárd eurót, ebből a magyar export hatmilliárd eurót tesz ki – sorolta.

Szijjártó Péter kifejezetten a román sajtó képviselőihez szólva hangsúlyozta:

Mi, magyarok mindig is a pragmatikus és észszerű együttműködésben hittünk. Mi mindig is abban hittünk és hiszünk a mai napig is, hogy kölcsönös tisztelet talaján állva ezt az együttműködést tovább lehet fejleszteni és így abból mindkét ország, mindkét nemzet nagyon sokat tud profitálni.

A miniszter hozzátette, hogy ennek a sikeres együttműködésnek a legstabilabb, a legfontosabb alapját a nemzeti közösségeink alkotják, így az Erdélyben, Székelyföldön élő magyarság és a Magyarországon élő románok közössége.

Mi arra buzdítjuk a Magyarországon élő románokat, a közösség minden tagját, hogy éljék meg nemzeti identitásukat, a szimbólumaikat szabadon használják, mert amennyivel ők erősebbek lesznek, annyival erősebb lesz Magyarország is.

Kiemelte, hogy a kormány a Románia területén élő magyar nemzeti közösségre és a Magyarország területén élő román nemzeti közösségre a legbiztosabb alapként tekint a két ország közötti együttműködés fejlesztésében.

Szijjártó Péter végül leszögezte, hogy a beruházás újabb fontos lépés a közös kihívások kezelése felé, miután a két ország környezetvédelmi sikereit nehéz lenne elképzelni külön-külön.

A miniszter emellett érintette a "történelmi jelentőségű" áprilisi országgyűlési választás témáját is, és köszönetet mondott a határon túl élő magyaroknak, amiért rekordszámban járultak az urnákhoz.

Tánczos Barna romániai környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter rendkívül fontosnak nevezte a magyar kormány támogatásait a beruházásokhoz, s úgy vélekedett, hogy ezek tovább fogják erősíteni a két ország közötti kapcsolatot.

Kiemelte, hogy bár víz nélkül nincs élet, Románia sajnos jelenleg nem jár elől jó példával ebből a szempontból, nem kezeli megfelelő értékként a vizet. Ebből a szempontból pedig különösen lényeges az a technológia, amely lehetővé teszi a tisztább vízállomány megteremtését – mondta.

Borítóképünkön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: MTI/Rosta Tibor