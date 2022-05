Cikkünk frissül!

Szankciók Lebegyev ellen

Kanada szankciókat vezetett be Alekszandr Lebegyev orosz származású milliárdossal és laptulajdonossal szemben. A volt KGB és FSZB-ügynök az Evening Standard és az Independent brit újságok tulajdonosa, de ő finanszírozza a Novaja Gazetát, Oroszország vezető ellenzéki lapját is. Lebegyev egyike annak a 13 személynek, akiket a Kanada által pénteken bejelentett legújabb szankciók érintettek, köztük olyan oligarchákat, akik kapcsolatban állnak az orosz elnök rezsimjével és családjukkal – írja a Globe and Mail. Az észak-amerikai ország kormánya betiltotta az orosz luxustermékek, így a vodka, a kaviár és a gyémánt behozatalát és megtiltotta fegyveralkatrészek vagy fegyvergyártáshoz használható eszközök kivitelét.

A kanadai döntés után a brit kormányra is nyomás nehezedik, hogy vezessen be szankciókat Alekszandr Lebegyev és 42 éves brit állampolgárságú fia ellen. Utóbbi, Jevgenyij Lebegyev a miniszterelnök évtizedes barátja, 2020 óta pedig a Lordok Háza tagja. Az MI5 aggodalmai ellenére Boris Johnson kormányfő érte el a királynőnél, hogy élethosszig tartó nemesi címet kapjon, ezzel pedig automatikusan a Lordok Házta tagjává vált.

Rubelkényszer

Az orosz megszálló erők Zaporizzsja megyében megfenyegetik azokat a vállalkozókat, akik nem hajlandók rubelben üzletelni. A Zaporizzsja Területi Katonai Igazgatóság a Telegramon arról számolt be, hogy az orosz megszállók a megszállt Vaszilivka faluban 10 hrivnya = 25 rubel árfolyamot határoztak meg, és fenyegetik azokat, akik nem hajlandók rubelben árusítani a termékeket.

Megsemmisített fegyverraktár

Oroszország megsemmisített egy ukrán különleges hadműveleti bázist Odessza, Ukrajna fő fekete-tengeri kikötője közelében, valamint egy jelentős, nyugati országok adományaiból feltöltött fegyverraktárat Zsitomir régió északi részén – közölte szombaton Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője. Ukrán részről egyik állítást sem erősítették meg.

Kazettás bombák

Mikolajiv polgármestere kazettás lőszer okozta robbanásokról számolt be a városban. Olekszandr Szenkevics polgármester emlékeztette a lakosságot a „két fal" szabályára – hogy két falnak kell lennie köztünk és az utca között – ez jelenthet biztonságot.

Harcok Szeverodonyeckben

Eközben Szeverodonyeckben és környékén heves harcok dúlnak, az orosz erők pedig fokozzák erőfeszítéseiket a luhanszki régió egészének elfoglalására. Szerhij Haidai helyi kormányzó szerint az oroszok elpusztítják Szeverodonyecket. A Telegram üzenetküldő alkalmazásban azt írta, hogy az ukrán katonák 11 támadást vertek vissza a frontvonalon – az orosz járművek közül nyolc harckocsit is megsemmisítettek.

A BBC tudósítója szerint Oroszország növelte tüzérségi és légicsapásait, valamint rakétatámadásait Luhanszkban, miközben az ukránok kénytelenek visszavonulni. Azzal, hogy a Mariupolban folyó harcok véget értek, orosz csapatok szabadultak fel és vezényelték őket a keleti frontra.

Orosz tévé felvételei:

Zelenszkij: csak diplomáciai úton lehet véget vetni a háborúnak

Az ukrajnai háborút csak diplomáciai úton lehet megoldani – mondta Volodimir Zelenszkij elnök az ukrán állami tévében. Kijev vezető tárgyalója, Mihajlo Podoljak még kedden azt mondta, hogy a tárgyalások szünetelnek. Másnap Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azzal vádolta a kijevi hatóságokat, hogy nem akarják folytatni a tárgyalásokat. A harcoló felek közti utolsó találkozó csaknem egy hónapja, április 22-én volt.

A Reutersnek adott szombati interjújában Podoljak kizárta a tűzszünet vagy az Oroszországnak tett engedmények lehetőségét. Szerinte egy tűzszünet visszafelé sülne el, mivel Oroszország a harcok szünetét a további offenzívák előkészítésére használná fel.

– Az orosz erőknek el kell hagyniuk az országot, és ezt követően lehetségessé válik a békefolyamat újraindítása – mondta.

Borítókép: Orosz katonák a Dnyeper folyó melletti kahovkai vízerõműnél a dél-ukrajnai Kahovkában 2022. május 20-án / MTI / EPA / Szergej Ilnyickij