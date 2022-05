– A Momentum párttagságának nincs politikai realitásérzéke, hiszen a mostani baloldali belső vitákat egy teljesen amatőr és ismeretlen politikussal lefolytatni szinte teljes politikai öngyilkosság – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Deák Dániel az olimpiaellenes párt hétvégi elnökválasztásával kapcsolatosan.

A fővárosi színtéren a múlt héten a nyilvánosság számára is láthatóvá váló Momentum–DK-összefeszülésről a politikai elemző azt mondta: „Gyurcsány Ferenc még az eddigieknél is könnyebben tudja majd érvényesíteni az érdekeit a Momentummal szemben, amelyet szintén be akar majd darálni az elkövetkezendő hónapokban.”

A XXI. Század Intézet vezető elemzője a meglepőnek tűnő elnökválasztási eredményt úgy magyarázza: a Momentum tagsága szemmel láthatóan elszakadt a pártelittől és nem nézik jó szemmel azt, hogy egyre gyengébb teljesítményt mutat a pártvezetés.

A politológus szerint Hajnal Miklós 13 százalékos eredménye is azt jelzi, hogy míg pártvezetés szintjén nincsen következménye annak, hogy diplomát hazudott magának a hegyvidéki politikus, addig a párttagság már nem tűri el az ilyen eseteket.

Emlékezetes, hogy a korábbi tisztújításon is komoly cserélődés ment végbe, meghatározó és országosan ismert politikusokat váltott le az elnökségből a párt a tagsága

– idézte fel Deák Dániel.

Hozzátette: Gelencsér Ferenc megválasztása is hasonló folyamat eredménye lehet. – Ő volt az egyetlen egy olyan szereplő az elnökjelöltek közül, aki nem vett részt az elmúlt évek kudarcaiban, így tőle azt remélik, hogy új lendületet tud hozni a Momentum számára – vélekedett az elemző.

Deák Dániel beszélt arról is: a hírek szerint Fekete-Győr Andrással jó kapcsolatot ápol Gelencsér, azonban ez nem nagy segítség neki, hiszen a korábbi bukott pártelnök, jelenlegi frakcióvezető szintén nem nagy politikai tehetség, Gyurcsány Ferenc vele szemben is könnyen tudja érvényesíteni akaratát.

– A DK vezetőjének vélhetően az MSZP–SZDSZ-koalíció mintájára egy általa irányított DK–Momentum-koalíció lebeg a szeme előtt, amibe az összes többi kis formációt beolvasztanák. Mivel a Momentum új elnökének nincs akkora politikai rutinja és tapasztalata, mint a több évtizede a politikai életben mozgó Gyurcsánynak, szinte semmi esélye sincs, hogy ellenálljon – zárta gondolatait Deák Dániel.

Az új Momentum-elnökről a párthoz közelálló források is megerősítették a Magyar Nemzetnek, hogy egyértelműen Fekete-Győr András frakcióvezető köréhez tartozik. A baloldali előválasztásba belebukott egykori pártelnök egyébként az elsők között üdvözölte Gelencsér megválasztását, és előrevetítette, hogy szerinte „nagyon jól fognak együtt dolgozni”.

Korábban az előválasztáson Gelencsér mellett kampányolva Fekete-Győr a párt ikonikus alakjának nevezte a politikust, aki egyébként alulmaradt Csárdi Antallal szemben a baloldal háziversenyén.

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó források abban is egyetértenek, hogy Gelencsérnek a tárgyalási stílusán még javítania kell, korábban az I. kerület alpolgármestereként nemegyszer fordult elő, hogy agresszív kirohanások tarkították a belső vitákat a momentumos politikus részéről.

A budai Várban lakó Gelencsérről egyébként emberileg nincsenek rossz véleménnyel egyes őt ismerők. – Egy úri fiú az Úri utcából – foglalta össze egyikük. Az újdonsült Momentum-elnök korábban a hírekbe bekerült azzal, hogy menyasszonya is a budai Várban bérel lakást, ő maga pedig arról beszélt, hogy nála lakik életvitelszerűen.

Gelencsér Ferenc saját édesapjára korábban rendszeresen mint az MDF egyik alapítójára hivatkozik, a rendszerváltó párt alapító okmányát aláírók között azonban nem találni ilyen nevet. Az 32 éves politikus ezzel ellentétben a Momentum párttá alapításában dokumentálhatóan részt vett, már az olimpiaellenes aláírásgyűjtés idején is aktívan dolgozott, majd 2019-ben egyéni önkormányzati képviselő lett a Várnegyedben. A baloldali többségűvé vált I. kerületben aztán alpolgármesterré választották, a kerületi kamerarendszer és a Vérmező rehabilitációjának kivitelezésén dolgozott, de hozzá köthető az a pilot-projekt is, amelynek keretei között hajléktalan embereknek adnának munkát a kerületi ellátórendszerben.

A Magyar Nemzet forrásai ellentmondásosak abban a tekintetben, hogy Gelencsér egykori önkormányzati körzete is része-e a fővárosban kirobbant, alapvetően Újbudáról induló DK–Momentum-párharcnak, az egyik informátoruk szerint az I. kerületben egy külön megállapodás részeként a DK nem fogja megakadályozni a jelenlegi külsős alpolgármester, Korsós Boglárka (Momentum) indulását, akit Gelencsér távozása után neveztek ki pozíciójába.

Főpolgármesteri kabinetfőnök: Folytatódik a főváros működése A múlt héten feloszlatott közgyűlésre reagálva Balogh Samu a Magyar Nemzetnek elmondta: a pártpolitikai csatározások teljesen függetlenek a közgyűlés működésétől, reméli, nem lesz többet ilyen. – A főváros működése folytatódik – ígérte. Nem derűlátó azonban a fővárosi Fidesz. Közösségi oldalukon jelezték, hogy még mindig nem írt ki új időpontot Karácsony Gergely a budapesti baloldal belharcai miatt elmaradt közgyűlés pótlására. – Ebben a hónapban pedig már biztosan nem tudunk a budapestiek mindennapjait érintő kérdésekben dönteni, ami óriási mulasztás – hangsúlyozta a Fidesz.

Borítókép: A frissen pozícióba emelt pártelnök (b) és elődje, Fekete-Győr András, fotó: Facebook