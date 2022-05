Rand Paul, aki Kentuckyt képviseli a szenátusban, külügyekben különutas politikusnak számít, és gyakran tiltakozik az ellen, hogy pénzt küldjenek olyan tengerentúli háborúkra, amelyekben az Egyesült Államok nem vesz részt.

– Nem menthetjük meg Ukrajnát az Egyesült Államok gazdaságának pusztításával – mondta a szavazás előtt.

Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter telefonon beszélt az eset után ukrán kollégájával, akivel közölte: a törvényt a Képvselőház túlnyomó többséggel jóváhagyta, és a Szenátusban is erős kétpárti támogatást élvez, ezért nem kétséges a jóváhagyása.

Jermak: tartós szankciókra van szükség

Andrij Jermak, Ukrajna Elnöki Hivatalának vezetője azt mondta egy befolyásos európai tisztviselőkkel és diplomatákkal folytatott online találkozón, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborúja egész európa elleni agresszió és a nemzetközi kapcsolatok általánosan elfogadott elvei elleni támadás, az agresszort ezért közös erőfeszítésekkel kell megállítani, beleértve a rendszerszintű hosszú távú szankciókat.

– Naivitás lenne azt várni, hogy az orosz vezetés az orosz állampolgárok alacsonyabb életszínvonala miatt feladja a terveit. Biztosítanunk kell tehát, hogy a pénzügyi rendszer ne birkózzon meg ezzel a teherrel, hogy az orosz ipar ne rendelkezzen a technikai képességekkel, technológiával és anyagokkal háborús fegyverek előállításához. Ezért a szankcióknak hosszú távúaknak kell lenniük – mondta Andrij Jermak.

Zelenszkij: Oroszország stratégiai veresége mindenki számára nyilvánvaló

– Oroszország stratégiai veresége már most mindenki számára nyilvánvaló a világon, és még azok számára is, akik továbbra is kommunikálnak velük. Oroszországnak pedig egyszerűen nincs bátorsága beismerni. Gyávák. Az igazságot pedig rakéta-, légi- és tüzérségi csapások mögé próbálják elrejteni. Ezért az a feladatunk, hogy addig harcoljunk, amíg el nem érjük céljainkat ebben a háborúban. Szabadítsuk fel földünket, népünket és biztosítsuk megbízhatóan biztonságunkat! – mondta éjszakai videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.