– Mivel a hatpárti szövetség keretein belül indultak, összegyurcsányozták magukat, mára pedig egyértelműen a DK tagozataivá váltak a baloldali pártok – mondta Kiszelly Zoltán a Fidesz frakcióvezetőjének minapi összegzéséről a Magyar Nemzetnek.

Ismert: Kocsis Máté az Országgyűlésben úgy fogalmazott, hogy a baloldal tizenkét év alatt Gyurcsány Ferenctől eljutott Gyurcsány Ferencig, így a DK-nak immár tagozatai vannak: az LMP a zöldtagozata, a Momentum az ifjúsági tagozata, a Jobbik a fasiszta tagozata, az MSZP a nosztalgiatagozata, a Párbeszéd pedig a tengerentúli tagozata.

– A baloldal súlyos veresége után a bukott miniszterelnök arra biztatta az ellenzéket, hogy legyenek ők is Gyurcsányok, azaz nem kevesebb, hanem több Gyurcsányra van szükség. Ez a kör zárult most be

– fogalmazott a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója. Szerinte bár a baloldali pártok valamelyest egymás riválisai is, így lehet DK–Jobbik, illetve Momentum–LMP–Párbeszéd tömbről beszélni, a versenyt egyértelműen zárójelbe rakták a közös indulással.