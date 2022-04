Elfogták a New York-i metró egyik szerelvényében elkövetett lövöldözés gyanúsítottját - közölte szerdán az amerikai nagyváros polgármestere.

"Elfogtuk őt, New York-i polgártársaim. Elfogtuk!" - jelentette be Eric Adams polgármester a sajtótájékoztatóján. "Megvédjük a város polgárait és kézre kerítjük azokat, akik azt hiszik, hogy terrorizálhatják a New York-iakat" - tette hozzá.

Keechant L. Sewell New York-i rendőrfőnök tájékoztatása szerint a Frank R. James néven azonosított, 62 éves feltételezett elkövetőt Manhattanben vették őrizetbe lakossági bejelentés alapján.

Breon Peace, New York egyik kerületi főügyésze bejelentette, hogy a férfi ellen tömegközlekedési eszközön elkövetett terrorizmus címén indítanak eljárást. Ha elítélik, James akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphat. Hozzátette, hogy az elkövető indítékát továbbra sem tudni, de nincsenek arra utaló nyomok, hogy kapcsolatban állt volna terrorszervezettel.

James kedden dobott el füstbombákat egy metrókocsiban, majd automata fegyveréből tüzet nyitott az utasokra, akik közül tízen lőtt sebet ejtett.

Az amerikai hatóságok közlése szerint vizsgálják a feketebőrű férfi közösségi médiára feltett videóit, amelyekben arra panaszkodik, hogy az Egyesült Államok rasszista, erőszakos hely, illetve szidalmazza Eric Adams New York-i polgármestert. A helyi rendőrség szerint James ismert volt a hatóságok előtt, korábban már kilenc alkalommal vették őrizetbe New Yorkban és három alkalommal New Jerseyben.

Adams egyébként egy interjúban beszélt arról, hogy Jamest a nyomozók gyanúsítottnak tekintik az ügyben. A rendőrség ezt megelőzően csak meghallgatta volna egy teherautó-bérléssel kapcsolatban, amelyről úgy vélték, hogy kapcsolódhat a lövöldözéshez, de azt nem gondolták, hogy a férfinak magához a támadáshoz is köze lehet. A New York-i polgármester nem tárt fel részleteket arról, hogy miért vált gyanúsítottá James, mindössze azt mondta, hogy a nyomozók új információk birtokába kerültek.

A rendőrség szerint a gyanúsított 33-szor lőtt egy 9 milliméteres félautomata kézifegyverből. A helyszínen megtalálták a lövöldözéshez használt fegyvert, továbbá lőszertárakat, füstbombákat, egy baltát, egy tartály benzint és egy bérelt kisteherautó kulcsát.