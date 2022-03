„A földgázszállítás nem elméleti dolog, nem politikai kérdés, nem ideológia, hanem annak kőkemény fizikai feltételei vannak – például a gáz, ugye, hogy legyen. Ahhoz, hogy földgáz szállítódjon, kell gázforrás, meg kell cső, vezeték. Na most ez itt, ebben a térségben nincs más ilyen nagy mennyiségben, mint az orosz forrás, meg az onnan érkező vezeték – fogalmazott Szijjártó Péter a videóban. Hozzátette: „Ha ma a világ összes tankerhajóját, ami a tengereken és óceánokon közlekedik és LNG-t (cseppfolyósított földgázt – a szerk.) szállít európai kikötőkbe terelnénk, akkor Európa számára egy hétnyi tudnánk biztosítani. Nem egy évnyit – egy hétnyit.” A miniszter a videóban arról is beszélt, lehet és kell is új, az orosztól független földgázforrást keresni, illetve megújuló forrásokkal helyettesíteni azt, ám „ez holnapra nem lesz meg. Ez négy-öt év minimum, és akkor a legpozitívabb forgatókönyvekkel számoltunk, és nem kalkuláltuk bele, hogy mennyivel lesz drágább” .

Éppen ezért mi nem tudunk hozzájárulni olyan szankciókhoz – ezt világossá tettük minden fronton, mindenkinek –, amely szankciók a magyar energiaellátás tekintetében a földgáz vagy a kőolaj beszállításokat veszélyeztetnék – szögezte le Szijjártó Péter.