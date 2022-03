A Magyar Nemzet cikksorozatban tárta fel, hogy az NGO-k nem csupán külföldi újságírókat, illetve magyar médiumokat befolyásolva festenek torz képet Magyarországról, hanem a különböző nagykövetségeken keresztül is a kormányváltás kikényszerítésén munkálkodnak. Deutsch Tamás a Mediaworks Hírcentrum Narratíva című podcast műsorában arról beszélt, lelepleződött, hogy a Soros-hálózathoz tartozó úgynevezett civil szervezetek szektás elképzelései mögött milyen politikai törekvések vannak. A politikus Heiter Dávid Tamással beszélgetve kifejtette, hogy hosszú idő óta tartó vita végére tesznek pontot a napvilágot látott cáfolhatatlan bizonyítékok, amelyek alapján egyértelmű, hogy a Soros-hálózatok gigantikus méretű manipulatív rendszerének célja, hogy anélkül tudjanak politikai döntéseket hozni, hogy a választásokon politikai felhatalmazást kapnának.

A műsorban az ukrán-orosz háború is szóba került. A Fidesz EP-képviselője szerint egyértelmű, hogy Oroszország agressziót követett el Ukrajnával szemben, és hogy Magyarország szolidáris az ukránokkal. Deutsch Tamás kiemelte, hogy Magyarországnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy hozzájáruljon a béke helyreállításához. A politikus szerint ugyanakkor a hazai ellenzék kijelentései életveszélyesek. Mint mondta, vérlázító, hogy vannak olyanok, akik arról filozofálnak, hogy magyar katonákat kellene küldeni Ukrajnába. Hozzátette, hogy Márki-Zay Péter zagyva tagadása ellenére többször is beszélt arról, hogy hasonlóképpen járna el. Deutsch Tamás badarságnak nevezte Kocsis-Cake Olivio azon kijelentését is, hogy el kellene zárni az orosz gázcsapot. A baloldal felelőtlen megnyilvánulásai szerinte háborúba sodornák Magyarországot és közvetlen életveszéllyel is jár.

Deutsch Tamás kitért arra is, hogy Magyarország érti, hogy a reagáláshoz szükséges egységet kell megteremteni az Európai Unióban. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy nem lehet az Oroszországgal szembeni szankciókat kiterjeszteni az energia területére, mert az európai emberek, az európai családok fizetnének érte súlyos árat.

Borítóképünkön Deutsch Tamás. Fotó: MTI/Mohai Balázs