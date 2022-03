"Ennek fényében vezettük be a 25 év alattiak személyi jövedelemadó alóli mentességét, adtuk vissza a gyermeket nevelő családoknak a tavalyi évből származó személyi jövedelemadót, vagy éppen vezetjük újra vissza a 13. havi nyugdíjat" - fogalmazott a helyettes államtitkár a magyar családpolitikáról, a fiatalok támogatásáról és a tehetséggondozásról szóló rendezvényen, amelyet Magyarország állandó ENSZ-képviseletén tartottak.



Beneda Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország a nemzeti összterméke (GDP) 6,2 százalékát, mintegy 3500 milliárd forintot fordít a családokra, amely "nemzetközi szinten is kiemelkedő." A helyettes államtitkár szerint egyebek között ennek is köszönhető, hogy

Magyarországon jelentősen megnőtt a gyermekvállalási kedv, és a teljes termékenységi arányszám emelkedése a legnagyobb mértékű az Európai Unió tagállamaiban.



Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sok tehetséges fiatal van Magyarországon, és hogy New Yorkban is bemutathatjuk a tehetséggondozó programjainkat - erről beszélt a fiatalokért felelős helyettes államtitkár. Rácz Zsófia kiemelte:

a magyar kormány a jövőben is mindent elkövet majd, "hogy támogatni tudja a fiatalokat az életkezdésben, a pályaválasztásban és a tehetséggondozásban".



A helyettes államtitkár szerint a fiatalok egyéni versenyképességét növelő intézkedések - mint például a nyelvvizsgadíj visszatérítésének vagy az ingyenes KRESZ-vizsga lehetőségének - célja, hogy erősítsék a fiatalok munkaerőpiaci helyzetét. Rácz Zsófia kiemelte: sokszor előfordul, hogy a tehetséges fiatalok "nem kapják meg azt a reflektorfényt", amelyet megérdemelnének, ezért jó, hogy a mostani New York-i rendezvényen több magyar diák is elmondhatta, mit adott számára a Nemzeti Tehetségközpont és a Stipendium Peregrinum program.



Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője előadásában úgy fogalmazott: Magyarországon a tehetséggondozás kiemelt nemzeti ügy. Mint mondta, hazánk évről évre egyre nagyobb összeget fordít a tehetséges fiatalokra, és ez 2022-ben már eléri a 4,4 milliárd forintot.

Magyarország kis országnak tűnik a világ legnagyobb államaihoz képest, de bízunk abban, hogy az egyedi tehetségprogramok láthatóvá teszik a globális tehetségtérképen

- tette hozzá.



A magyar delegáció tagjai hétfőn részt vettek az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának ülésén, ahol Beneda Attila felszólalásában elmondta: a nemek közötti egyenlőség megteremtése, valamint a nők és lányok helyzetének javítása olyan cél, amely mellett Magyarország már régen elkötelezte magát.



"A nők aktivisták, szakértők, pozitív változások ösztönzői és példaképek, ezért is szükségszerű és sürgős, hogy világszerte biztosítsuk részvételüket a politikai és döntéshozatali folyamatokban" - fogalmazott hétfőn a családpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Beneda Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar kormány 2010-ben egyedülálló, átfogó családpolitikát dolgozott ki, amelynek része, hogy elősegítse a nemek közötti egyenlőséget és a nők helyzetének erősítését, egyebek mellett azzal, hogy mindenkinek azt a támogatást nyújtja, amelyre szüksége van.

