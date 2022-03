Összefoglaló • Csobánczy Gábornak, Budavár DK-s alpolgármesterének nincs semmilyen tulajdona a vagyonnyilatkozata szerint.

• Az alpolgármesterhez köthető cég, a Gold Group Hungary Kft. működtet egy szálláshelyet az I. kerületi Jégverem utcában. Szobát foglalni telefonon keresztül Csobánczy Gábort felhívva lehet.

• A Gold Group Hungaryhoz papíron semmi köze nincs Csobánczynak, azt Pető Dóra, a politikus strómanja vezeti és tulajdonolja. A kettejüknek ugyanaz a bejelentett lakcímük, és a hölgy által vezetett egyes cégek napi szintű működtetését is Csobánczy határozza meg.

• Az alpolgármester egy Dubajban működő, adóelkerülést is segítő cégnek volt a vezetőségi tagja 2016 márciusa és 2020 májusa között. A társaság honlapján Csobánczy arcképe alpolgármesteri kinevezése után még hónapokig látható volt.

• A politikus a strómanján keresztül működtetett kávézójának vissza nem térítendő önkormányzati segítséget szerzett, a szerződést V. Naszályi Márta polgármester írta alá.

• Csobánczy Gábornak van egy szlovákiai cége, amely a saját nevén van és egy másik strómanja az ügyvezető. Ez a vállalkozás két magyarországi gazdasági társaság tulajdonosa, a két hazai cégben több mint kétszázmilliós vagyon összpontosul.

• Az alpolgármester egy jelentős értékű budai ház tulajdoni hányadát cégeiben rejtette el.

Csobánczy Gábor a legszegényebb budavári önkormányzati politikus. A vagyonnyilatkozata szerint nincs ingatlanja, nincs autója, nincs megtakarítása, a fizetésén felül pedig semmilyen jövedelme, ám van egy 36 millió forintos tartozása egy magánszemélynek – írja a Magyar Nemzet.

Papíron. A valóság ugyanis egészen más.

„Ékszerdoboz a budai Vár alatt”

– Halló? Tessék, Csobánczy! – mondta az I. kerületi alpolgármester a telefonba, miután a Sőtér-villában található szálláshelyet hívtuk fel, amely „Ékszerdoboz a Budai Vár Alatt” néven található meg a Google-ön, illetve több, szállást kínáló oldalon. A „hotelhez” tartozó szám Csobánczy Gábor saját telefonszáma. Turistaként jelentkeztünk be, és miután az alpolgármester elmondta a tudnivalókat, munkatársához, Pető Dórához irányított bennünket. Mint az cikkünkből ki fog derülni, Pető a politikus strómanja, számos Csobánczy-érdekeltséget papíron ő vezet, ám a döntéseket és sokszor a napi működést is az I. kerület DK-s alpolgármestere határozza meg. A legfontosabb összefonódás kettejük között, hogy Pető Dóra és Csobánczy Gábor lakcíme azonos a cégnyilvántartások szerint. Emellett számos korábbi, a politikus által vezetett cégben egymást követték az ügyvezetői székben, így például a Prepaid Kft.-ben és az Ebéd Elek Kft.-ben.

A Jégverem utca 5. szám alatt található szálláshelyet a Gold Group Hungary Kft. üzemelteti, amelynek ügyvezetője a már említett Pető Dóra, Csobánczynak a cégben látszólag semmilyen érdekeltsége nincs az Opten cégadatbázisa szerint, vagyis már az is kérdéses, hogy miért ő intézi a foglalásokat.

A Sőtér-villa épülete korábban Csobánczy Gábor tulajdonában volt, majd többször is gazdát cserélt, 2017 óta pedig a Watercity Zrt. birtokolja, amelynek vezérigazgatója Leisztinger Tamás MSZP-közeli milliárdos bizalmi embere. A Watercityvel kapcsolatban az a furcsa, hogy az Opten adatbázisa szerint a nyilvános elérhetőségük Csobánczy strómanjának, Pető Dórának az e-mail-címe.

Érdekesség, hogy a szálláshely kapcsán több egykori vendég is megemlítette az értékelésében, hogy nem tudott kártyával fizetni, csak készpénzzel, illetve az egyik vendégnek nagyobb összeget számláztak ki elsőre, mint amennyit fizetnie kellett volna. A bejegyzés szerint a félreértést sikerült tisztázni.

Az adóelkerülés szakértője

Csobánczy 2016 márciusa és 2020 májusa között egy magyar származású szcientológus házaspár mellé társult be egy Dubajban jelenleg is működő, adóelkerülést is segítő cégbe. Csobánczy képe az említett időszakban megtalálható volt az Al Manal Beacon LLC. nevű cég dubaicompanyexpert.com internetes címen elérhető honlapján. A Demokratikus Koalíció politikusának portréja 2020 májusában, azaz alpolgármesteri kinevezése után hét hónappal tűnt csak el a honlapról.

Az Al Manal abban segít ügyfeleinek, hogy céget hozzanak létre Dubajban. A két legelterjedtebb konstrukció szerint lehet valaki százszázalékos tulajdonosa a megalapítandó társaságnak, ám választhatja azt is, hogy egy helyi állampolgárt tesz meg többségi tulajdonosnak, aki lényegében egy stróman. Az Al Manal teljes körű szolgáltatást nyújt: nemcsak a céges ügyek intézésében, hanem a vízum kapcsán is segítenek.

Egy a Mediaworks Hírcentruma által megkérdezett, a témában publikáló szakértő elmondta: Dubaj adózás szempontjából ugyan kedvező, ám egy cég fenntartása meglehetősen drága.

Leginkább azon cégek érdeklődnek a Dubaj kínálta lehetőségek iránt, akik szellemi alkotás használatára kötnek szerződést és a nyereséget oda akarják kivinni

– mondta a szakértő. Hozzátette: Dubaj nem egy klasszikus adóparadicsom, manapság nem szokták adóelkerülésre használni az itt létrehozott cégeket, ám arra kiválóan alkalmasak, hogy elrejtsenek tranzakciókat vagy például olyan vagyontárgyakat, amelyeket bírósági úton követelnek valakitől.

Az Al Manal Facebook-oldalán egy 2016-os bejegyzés további érveket szolgáltat arra, hogy Pető Dórát Csobánczy strómanjának tekintsük.

– Ezúton bemutatjuk magyarországi partnerünket, a Gold Group Hungary Kft.-t és annak elsőrangú vezetőjét, Csobánczy Gábort. A Gold Group Hungaryvel azért kötötünk megállapodást, mert megtetszett hatalmas hajtóerejük, lenyűgöző profizmusuk és elkötelezett üzleti etikai hozzáállásuk – jelentette be az Al Manal az együttműködést. Itt érdemes emlékeztetnünk az olvasót: Csobánczy Gábornak papíron semmilyen köze nincs Gold Group Kft.-hez, sosem volt tulajdonosa vagy ügyvezetője.

Önkormányzati segítség Csobánczy kávézójának

A budavári önkormányzat különleges ajándékkal kedveskedett 2020 októberében a kerületben élő 65 év felettieknek: minden, helyben bejelentett lakcímmel rendelkező nyugdíjas kapott egy kupont 1500 forint értékben, amelyen kávét és süteményt vásárolhattak több I. kerületi kávézóban. A kávézók a kuponokat az önkormányzatnál válthatták be az akciót követően, amelyet minden bizonnyal a pandémia által nehéz helyzetbe sodort vállalkozások megmentése érdekében hoztak létre. A kezdeményezésben részt vevő hat kávézó egyike volt a Main Street 25 Breakfast & Coffee, amelynek tulajdonosa a Gold Group Hungary Kft. volt, ez Pető Dóra cége – ami a dubaji cégben is felbukkant.

Miközben az alpolgármesternek papíron semmi köze nem volt a Main Street 25 Breakfast & Coffee kávézóhoz, Facebook-oldalán többször is megosztotta az üzlet posztjait, maga is heti szinten többször megfordult itt. Ám ennél is közelebbi kapcsolatot feltételez, hogy egy 2019. április 7-i Facebook-posztjában a saját e-mail-címét adta meg elérhetőségként, amelyen a reménybeli pultosok és felszolgálók jelentkezését várta a Fő utcai vendéglátóhelyre.

Ha az összes kupont beváltották, akkor Csobánczy kávézója kis híján tízmillió forintnyi vissza nem térítendő támogatáshoz jutott. Utólag úgy tűnik, hogy az akció sikertelen volt: 2021. április 30-án végleg bezárt a vendéglátóhely.

Pető Dóra egyik további cége is önkormányzati forráshoz jutott. 2020 szeptemberében, egy „nyárbúcsúztató” rendezvényen lépett fel a Román Sándor táncegyüttes a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontban. Az eseményt a Dance Revolution Kft. jóvoltából tartották meg, amely a kétórás fellépésért bruttó 2 millió 32 ezer forintot kapott. A Dance Revolution Kft. kisebbségi tulajdonosa a Pető Dóra által tulajdonolt Gold Group Hungary Kft. Az önkormányzat egyébként helyiséget biztosít a Dance Revolutionnek az Iskola utca 10. szám alatt, amelyet a cég nyílt pályázaton nyert el. A cég által benyújtott ajánlatban az a furcsa, hogy a havi bruttó 952 ezer forintos bérleti díj és a rezsi megfizetésén felül vállalták, hogy 100 millió forint értékben felújítják az épületet, ami első ránézésre teljesen irreális egy bérlemény esetében. Pető Dóra mindkét cégével, így a kuponos akcióban részt vevő Gold Group Hungary Kft.-vel és a Dance Revolution Kft.-vel is V. Naszályi Márta kötött szerződést az önkormányzat nevében az említett eseményekre.

Szlovák cég

Miközben Csobánczy Gábor vagyonnyilatkozatában semmilyen céges érdekeltség nincs feltüntetve, aközben a politikus nyilvános LinkedIn-oldala szerint a Szlovákiában bejegyzett P. S. Capital s.r.o. nevű gazdasági társaságot vezeti. Ez a cég mind a mai napig Csobánczy tulajdonában van, a szlovákiai cégregiszter szerint 2013 augusztusában alapították 5000 eurós tőkével. 2013 és 2016 között Egyed Tibor, egy másik Csobánczy-stróman vitte a céget, azóta egy valószínűleg szlovák hölgy, Kristina Hrádilova az ügyvezető. Az először Komáromban, majd Dunaszerdahelyen bejegyzett cég több magyarországi gazdasági társaságban is tulajdonos. A P. S. Capital s.r.o.magyarországi kézbesítési megbízottjának személye talán már senkit sem fog meglepni: Pető Dóra, a cím pedig a Jégverem utca 5., azaz a Sőtér-villa. A szlovák cégen keresztül Csobánczy két magyar cégben kizárólagos tulajdonos: a Gold and Partners Kft.-ben és az Oiltrend.hu Kft.-ben. Ez utóbbi használt autók kereskedelmével foglalkozik. A két cégben az eszközök forintosított értéke meghaladja a kétszázmillió forintot.