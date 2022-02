A WAN-IFRA hivatalosan deklarált küldetése az, hogy „megvédje a világ újságíróit és kiadóit, hogy üzemeltesse a független médiát”, kiterjesztve célját és tevékenységét saját tagjaira: az újságírókra és a kiadókra is – írta a News365.fr.

Az írást jegyző Philippe Karsenty kitért arra, hogy a szervezet nem elégszik meg ezzel a nemes misszióval, ugyanis alaposan kihasználja kiváltságos helyzetét arra, hogy véleményeket terjesszen a rendszerében, és megpróbálja befolyásolni tekintélyes sajtóorgánumok szerkesztőségi tartalmait – írja a Magyar Nemzet.

Tudniillik, az a kiváltság, hogy a WAN-IFRA sajtóorgánumok hatalmas rendszeréhez fér hozzá, jelentős befolyást biztosít a szervezetnek, amellyel a WAN-IFRA nem is tétovázik visszaélni

– olvasható az írásban.

A szervezet élén Vincent Peyrègne áll, aki a francia és a svájci sajtóban eltöltött szakmai karrierje után, 2008-ban a francia kulturális és kommunikációs minisztérium tanácsadója lett, mielőtt 2012-ben elfoglalta volna a WAN-IFRA vezérigazgatói székét.

A News365.fr közölte, a WAN-IFRA nem sok sikerrel rejti el tevékenységének legvitathatóbb húzásait. Ugyanis a frankfurti központú szervezet ahelyett, hogy semleges és pártatlan információkat terjesztene a rendszerében, időnként olyan tartalmakat terít, amelyek a frontvonalban lévő érdekérvényesítő-csoportoktól és lobbi-gépezetektől származnak, amelyek között megtalálható a Soros Györgyhöz fűződő Nyílt Társadalom Alapítvány, az Open Society Foundation (OSF) is.

A híroldal szerint ebből adódik, hogy a Magyarországon – azaz Soros György szülőhazájában – 2022 tavaszán esedékes országgyűlési választások okán a WAN-IFRA olyan információkat és tartalmakat terít saját rendszerében, amelyek egyértelműen ellenségesek a magyar miniszterelnök személyével, Orbán Viktorral.

„Az olvasónak olyan érzése van, mintha a legtekintélyesebb sajtóorgánumok nagyzenekari koncertjén lenne – ahol a zenészek olyan nagynevű lapok, mint a Financial Times, a New York Times, a The Economist, a Le Monde, a Die Welt, az El País, a le Corriere Della Sera vagy a La Repubblica –, és amely hangversenyen minden egyes hangjegy egymással nagy harmóniában úgy ábrázolja Orbán Viktort, mintha a magyar miniszterelnök totalitárius vezető lenne, aki egyre jobban eltávolodik a jogállamiságtól” – írta a News365.fr.

A híroldal hangsúlyozta, ennek a nemzetközi lobbikampánynak a középpontjában pedig a WAN-IFRA található, amelynek „erőfeszítéseit” a magyar miniszterelnök szélsőséges riválisa, maga Soros György finanszírozza.

A portál szerint ezt alátámasztja az, hogy a WAN-IFRA vezérigazgatója, Vincent Peyrègne maga is felfedte – magánbeszélgetéseiben –, hogy az irányítása alatt álló szervezet miként vesz részt – a Soros György alapítványától, a Nyílt Társadalom Alapítványtól kapott pénzügyi támogatásnak köszönhetően – ebben a nagyszabású, jól vezényelt kampányban, amely a nemzetközi sajtóban folyik, s amelynek célja, hogy megpróbálja megbuktatni Orbán Viktort.

Amikor Peyrègne-t arról kérdezték, hogy lehetséges volna-e Magyarországra nyomást gyakorolni, Peyrègne elismerte, hogy „igen, volt már rá példa”, majd hozzáfűzte, hogy „Tulajdonképpen részei vagyunk ezeknek a szervezeteknek. Vannak alapítványok, például, mint a Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa, vagy számos egyéb szervezet, akik szintén nagyon aktívak Magyarországon. Úgyhogy igen, ez is a munkánk része. Minket, a WAN-IFRA szövetséget ezek az alapítványok finanszíroznak. Többnyire globális és nemzetközi ügynökségek vagy alapítványok.”

Amikor Peyrègne-nek szegezték a kérdést, lehet-e a WAN-IFRA-t arra szerződtetni, hogy Magyarországgal kapcsolatban végezzen kutatásokat, Peyrègne azt felelte:

Igen, a WAN-IFRA-t vagy egy másik szervezetet. Ha a munka hordoz számunkra valamilyen értéket, akkor igen, beszélhetünk róla. Tudja, a kutatás anyagát később a legnagyobb médiumok kapják meg.

A News365.fr összegzésében közölte, „miközben Magyarország folyamatosan azoknak a nagy nemzetközi médiaszervezeteknek (többségüknek) a célkeresztjében van, amelyek a nyugati közvéleményt és a politikusok véleményét befolyásolják és formálják, Orbán Viktor Magyarországa valójában azoknak az újságíróknak és szerzeményeiknek az áldozata, akik valódi rálátás hiányában nincsenek tisztában a magyarországi valósággal. Ellentmondva a Magyarországgal kapcsolatban sűrűn emlegetett, a sajtóelnyomással és a cenzúrával kapcsolatos vádaknak, Peyrègne maga ismerte el, hogy Magyarországon sok mindent publikáltak már tőlünk.”

Borítóképünkön Soros György. Fotó: MTI/Európai Parlament/Philippe Buissin