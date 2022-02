Megtartotta beszédét Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz–KDNP kihelyezett, zárt frakcióülésén Balatonfüreden. A Magyar Nemzet információi szerint a Fidesz elnöke azonkívül, hogy összegezte az elmúlt hónapok eredményeit, hangsúlyozta a gyermekvédelmi népszavazás fontosságát. Véleménye szerint, ha engednek a brüsszeli nyomásnak, szabaddá válik az út a gyermekekre irányuló szexuális propagandának. Beszéde végén Orbán Viktor csatába hívta képviselőit. A miniszterelnök kiemelte: senki ne tévesszen célt: a választás tétje Gyurcsány visszatérése - adta hírül a Magyar Nemzet.

A választás tétje Gyurcsány visszatérése, április 3-a után a Gyurcsány-korszak akar visszatérni. Azért kell mindenkinek küzdenie, hogy a baloldal ne kerüljön újra hatalomra – nyomatékosította a balatonfüredi zárt ülésen beszédében Orbán Viktor. A Fidesz elnöke kiemelte, a baloldalon Gyurcsány a főnök, övé a legerősebb párt, jelöltjük is a Gyurcsány-korszak bukott politikáját képviseli.Az évértékelőn tapasztalt harci kedv informátoraink szerint még magasabb fokozatba kapcsolt, az elnök személyéből fakadó lendület minden képviselőre nagy hatást gyakorolt. Nem véletlen a nagy vehemencia, a miniszterelnök szerintMagyarország sorsa a tét.A hétvégén megismert eredmények ez alkalommal is elhangoztak, a beszédből azonban nem maradhatott ki a gyermekvédelmi törvény kérdése sem. Értesüléseink szerint Orbán Viktornak határozott véleménye van a kérdésben, szerinte a Magyarországgal és Lengyelországgal szembeni támadások akkor gyorsultak fel, amikor ez a két ország fellépett az LMBTQ-lobbi ellen.A Fidesz elnöke kijelentette: ma Magyarországon egy gyermekvédelmi törvény van hatályban, ez a törvény védi a magyar gyermekeket és a magyar családokat, és kitiltja a szexuális propagandát az óvodákból, az iskolákból. Elhangzottak a már sokszor hangsúlyozott mondatok is: senki nem szólhat bele a gyermekek szexuális nevelésébe, ez Magyarországon csak és kizárólag a szülők joga. Ezt a fontos törvényt támadta ma meg az Európai Unió Brüsszeli Bizottsága, ezért indítottak kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen, mertazt akarják, hogy ezt a törvényt azonnal vonja vissza a parlament. A miniszterelnök szerint óriási a nyomás, Brüsszel ezért fenyegetőzik pénzmegvonással és büntetéssel nap mint nap. Hangsúlyozta, ha ennek a nyomásnak engednek, szabaddá válik az út a gyermekekre irányuló szexuális propaganda és az LMBTQ-aktivisták előtt. Orbán Viktor felidézte, hogy hét évvel ezelőtt a bevándorlási válságban egyedül Magyarország találta meg a megoldást a problémára, kerítést építettek. Úgy fogalmazott, mikor eljött az idő, előrementek és megvédték a határokat. A kormányfő szerint most ismét itt az idő, hogy újra előremenjenek és megvédjék a magyar gyermekeket. Arra számít, hogy a népszavazás és a választás után Brüsszel engedni kényszerül, ahogyan engednie kellett a migráció kérdésében is, hiszen a magyar emberek akarata egyértelmű volt.

Beszéde végén Orbán Viktor munkára szólította a képviselőket és kiemelte, a trehányságot és nemtörődömséget senkinek sem nézik el. Véleménye szerint a győzelemre a Fidesz–KDNP az esélyes,de ezt az esélyt üstökön kell ragadni és a munkát 110 százalékosan el kell végezni.