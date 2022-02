Herczegh Anita, aki a koronavírus-járvány miatt árván, félárván maradt gyermeket támogató Regőczi István Alapítvány kuratóriumának tagja is, a szervezet névadóját idézve azt mondta:

nem szavakkal, (hanem) cselekedetekkel kell igazolni szeretetünket.

A magyarok ma is értik e szavakat és követik is – hangsúlyozta. Az államfő felesége beszédében számos példával mutatta be és méltatta a civil szervezetek és önkéntesek által – a többi között a koronavírus-járvány alatt – végzett karitatív munkát és helytállást.

Ezek között említette a járvány elején a maszkok és fertőtlenítőszerek továbbá – akkor oltás és gyógyszerek híján – a fertőzöttek kezeléséhez szükséges vérplazma adományozását. Felidézte, hogy a Országos Civil Véradásokon rendszeresen több százan vesznek részt.

Herczegh Anita mások mellett méltatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Katolikus Karitász és a Magyar Vöröskereszt tevékenységét. Szavai szerint egyre több és több ember segített a betegeknek, az egészségügynek, a karanténban lévőknek és az áldozatok hozzátartozóinak.

Herczegh Anita emlékeztetett arra, hogy

a járvány következtében 1200 gyermek veszítette el édesanyját, édesapját vagy esetenként mindkét szülőjét.

Az ő anyagi gondjaik hosszú távú csökkentésére hozták létre férjével, Áder Jánossal a Regőczi István Alapítványt. Arról is beszélt, hogy a szolidaritás csodáját éltük át a Jónak lenni jó kampányban, amelyhez Ferenc pápa is csatlakozott. Úgy fogalmazott:

civilek, önkéntesek, adakozók, mi is a szeretetnek ezen az összetartó ösvényén járunk, mert nemcsak akarjuk a jót, hanem szolgáljuk is azt.

– Ez a jószolgálat a mi küldetésünk – hangoztatta.

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében a konferencia megrendezésének apropójaként jelezte, hogy 25 éves a civilek napja, amelyet február 4-én, pénteken tartanak, emellett pedig a Miniszterelnökség által működtetett Civil Központok fennállásuk tizedik évfordulóját ünneplik.

– Az ő munkájuk elengedhetetlen a civil pályázati rendszer működtetéséhez – fogalmazott.

Szalay-Bobrovniczky Vince az elmúlt négy év eredményeire térve ismertette: a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) forrásait 2022-re a négyszeresére emelték, az érintettek támogatási lehetőségeit növelő városi és falusi civil alapot hoztak létre. Azt is sikerként könyvelte el, hogy a civil ügyekkel kapcsolatos ismereteket immár két felsőoktatási intézményben is tantárgyként oktatják.

A helyettes államtitkár úgy folytatta: több, a civilek számára fontos törvénymódosítást is kezdeményeztek az elmúlt években. Ezek között említette, hogy a NEA forrásaira való pályázáshoz szükséges bevételi plafont 50 millió forintról 75 millió forintra emelték, amivel több ezerrel több szervezetet tudtak támogatási lehetőséhez juttatni.

Szalay-Bobrovniczky Vince beszámolt arról is, hogy három éve alapították az Értékteremtő Közösségekért-díjat, ami egy jelentős elismerés.

– Közösségeket és értékeket kell teremteni, ezt várjuk el a civil szervezetektől

– mondta, hozzátéve: vannak olyan civil szervezetek, amelyek tevékenységét bírálja a kormány, legtöbbjükét azonban nagy elismerésben részesíti és támogatja.

A Civil Központok tevékenységére térve közölte: 2018-tól 2022-ig 330 millióról 510 millió forintra emelkedett a Miniszterelnökség által a központok részére a civil szervezeteknek nyújtott ingyenes tanácsadást, szolgáltatást lehetővé tevő támogatás összege. Szalay-Bobrovniczky Vince egyúttal méltatta a Civil Központoknak a koronavírus-járvány elleni védekezéshez nyújtott szerepét is.

Az eseményen rendezett kerekasztal-beszélgetésen Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszteri biztos a többi között arról beszélt, hogy Magyarországon már 1945 előtt is nagyon aktívak voltak a civil szervezetek, majd a kommunizmus miatt ebben 40 év szünet következett, s csak a rendszerváltás után jött felvirágzás. Felsorolása szerint

a civil szervezetek feladata az értékőrzés, az alkotás, a modernitás és segítségnyújtás.

Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár egyebek mellett arról beszélt, hogy Magyarországon 530 szociális feladatot ellátó civil szervezet kap állami támogatást, ami Európa sok országában nem magától értetődő.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a többi között arról szólt, hogy a magyarság megmaradása a lelki tényezőktől is függ. E tekintetben a jövő szempontjából hangsúlyozta a fiatalok megszólításának fontosságát a civil szervezetek számára.

Borítókép: Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége beszédet mond az I. Országos Civil Konferencián 2022. február 4-én / MTI / Koszticsák Szilárd