Alig pár óráig volt elérhető az a francia leleplező blogbejegyzés, amelyben a Újságok és Hírkiadók Világszövetségének (WIN-IFRA) vezérigazgatója számol be arról, miként hangolja össze a szervezet a különböző nemzetközi médiumok lejárató kampányát Magyarországgal szemben. A Club de Mediapart blogoldal arra hivatkozva törölte a bejegyzést, hogy az szembemegy a honlap által lefektetett alapelvekkel - írja a Magyar Nemzet.

Az elérhetetlenné vált bejegyzésben többek között arról beszélt a WIN-IFRA vezérigazgatója, hogy a szervezet − mely olyan médiumokat tud tagjai között, mint a The Financial Times, The Economist, The New York Times, Le Monde, Die Welt, El País, Il Corriere Della Sera, La Repubblica − által nyújtott szolgáltatások − tagok védelme, segítség az üzleti fejlődésben − mellett információkat, állásfoglalást és véleményeket is terjeszt a rendszerében. Ezek az információk azonban − ahogy az elnök szavaiból kiderül − „finanszírozhatók” mégpedig különféle területeken tevékenykedő érdekérvényesítő csoportok és lobbik által. Magyarország esetében ezek a cikkek olyan, gyakran magánkézben lévő alapítványoktól származnak, mint a politikai életben aktív ismert amerikai üzletember, Soros Györgyhöz tartozó Nyílt Társadalom Alapítvány. A WIN-IFRA vezérigazgatója emellett arról is beszámolt, hogy volt már rá példa, hogy az Európai Unió és Európai Parlament is a Magyarországgal szembeni nyomásgyakorlás eszközeként használta az újságírókat és sajtóorgánumokat tömörítő rendszert.

A cenzúra áldozatává vált blogbejegyzés tartalmából készült Magyar Nemzet cikk itt olvasható.