Dömötör Csaba úgy fogalmazott, sok olyan intézkedés lép életbe, amelyeket a gazdaság erősödése tesz lehetővé.

Ismertette: a gyermeket nevelő családok ebben a hónapban kapják vissza a 2021-ben befizetett jövedelemadójukat az átlagbér adószintjéig. Ha mindkét szülőnek van bejelentett munkahelye, akkor mindketten visszakapják az adójukat. A postai kézbesítés már a hónap elején megkezdődik, a banki átutalások pedig február közepéig érkeznek - mondta.

Szintén februárban érkezik az első teljes 13. havi nyugdíj, a rendes nyugdíjjal együtt - jelezte az államtitkár. A posta előrehozta a kézbesítést, így az már február 9-én indul, akik pedig bankszámlára kérték az összeget, azok február 11-én kapják majd meg - tette hozzá.

Emlékeztetett: az év elejétől a 25 év alatti fiataloknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Februárban már meg is kapják az első adómentes fizetést - mondta, hozzátéve: egy fiatal munkavállalónak ez átlagosan havi 40 ezer forintos pluszt jelent. Megjegyezte: nem kell kitölteni semmit, a munkáltatók ezt automatikusan érvényesítik.

Más is érkezik februárban, az emelt minimálbér, és az emelt szakmunkás minimálbér - sorolta Dömötör Csaba. Rámutatott: a kormányzás kezdetéhez képest ezek a bérek közel háromszorosukra nőttek. Ez azt is jelenti, hogy a minimálbér most már magasabb, mint az átlagbér volt a kormányzás kezdetén - mondta.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a benzinárstop mellett az élelmiszerárstop is érvénybe lép február elsejétől. Ez hat alapvető élelmiszerre vonatkozik, és az áruk nem lehet magasabb, mint az október közepi szint - emlékeztetett.

Dömötör Csaba úgy fogalmazott: olyan dolgok válnak kézzelfoghatóvá, amelyekért a magyar emberek és a magyar vállalatok sokat dolgoztak. "Több millió ember kemény munkája kellett ahhoz, hogy 2021-ben a gazdaságunk Európa egyik legnagyobb növekedését mutassa fel" - mondta, hozzátéve: az a céljuk, hogy ennek eredményeit minden magyar család és minden generáció érezze a saját életében.