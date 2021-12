A Magyar Hírlap pénteki számában megjelent interjúban Novák Katalin úgy fogalmazott: a családbarát Magyarország olyan cél, amiért együtt dobban a szíve a legtöbb magyarnak, pártszimpátiától függetlenül.

Novák Katalin megtisztelőnek nevezte, hogy - ha a parlament támogatja - Magyarország első női köztársasági elnöke lehet. Úgy értékelt,

ennek a személyén "messze túlmutató jelentősége van". Egyrészt mivel a kormányzatban nyolc éve vezetőként képviseli a magyar családok, gyermekek ügyét, amelynél megítélése szerint "nincs fontosabb, sorsdöntőbb kérdés". Másrészt nőként töltheti be ezt a tisztséget, ami Magyarország történelmében először fordul elő, és ez "különös felelősséget" ró rá

- mondta a jelenlegi miniszter, kiemelve: természetesen nemcsak a nők, hanem a férfiak, az egész magyar nemzet köztársasági elnöke lesz.

Azt mondta: háromgyermekes édesanyaként tudja, hogy a továbbadott minta mekkora felelősség. "Az államfői tisztség azt is jelenti, hogy az embernek úgy kell viselkednie, olyan értékeket kell képviselnie, amelyek mások számára is követendőek lehetnek" - hívta fel a figyelmet Novák Katalin, aki bízik abban, hogy meg fog felelni ennek az elvárásnak.

Kitért arra is, hogy férje, - akivel hamarosan húszéves házassági évfordulójukat ünneplik - lesz az első köztársasági elnöki férj titulussal rendelkező férfi az országban. Ez - mint Novák Katalin kiemelte - azért is fontos, mert "bár a jelöltséget én vállaltam, a tisztséget is én fogom betölteni, ez nem magánszám, nem one-woman show".

A családról is szól, és kiemelten a férjéről. Gyermekeikkel is beszélgettek az utóbbi napokban, és úgy érzi, nagyon éretten állnak hozzá - mondta Novák Katalin.

Kiemelte: bár január elsejétől már nem tölti be miniszteri tisztségét, hogy a felkészülésre tudjon koncentrálni, de "a családpolitika biztosan jó kezekben lesz". Az elmúlt években egy ütőképes szakmai csapatot építhetett fel, megalapították a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) nevű kutatóintézetet is. "Akik itt dolgoznak, minden energiájukkal és tudásukkal a családok ügyét szolgálják a jövőben is" - jelentette ki, hozzátéve: "biztos vagyok benne, hogy a munkát hasonló lendülettel fogja az utódom folytatni egy reménybeli következő kormányban".

Nemzetközi vonatkozásban arra is felhívta a figyelmet, hogy a köztársasági elnök nemcsak a nemzet egységét jeleníti meg, hanem az országot képviseli a legmagasabb szinten. Ehhez hozzátartozik majd a családközpontú magyar gondolkodás népszerűsítése is - hangsúlyozta. "Elnöki szinten fogom képviselni, hogy a család egész nemzetünk kiemelt ügye"

- fogalmazott.

Az elmúlt évek egyik eredményeként kiemelte, hogy a magyar családpolitika híre szinte mindenhova eljutott. Szerinte ez annak köszönhető, hogy látják a nemzetközi összehasonlításban is jó gazdasági, illetve demográfiai mutatókat. "A számok magukért beszélnek: nálunk nőtt legnagyobb mértékben a házasságkötések száma és a gyermekvállalási kedv, miközben csökken a terhességmegszakítások és a válások száma" - jegyezte meg. Kitért arra is, hogy több ország érdeklődött a magyar családpolitikai intézkedésekről, sőt egyes kormányok konkrét intézkedéseket is átvesznek, igyekeznek megvalósítani.

Novák Katalin azt hangsúlyozta: a családokra fordított összeg nem kiadás, hanem befektetés. "Azzal tesszük a legtöbbet ezért az országért, hogy a születendő magyar gyermekekbe fektetünk be, illetve azokba a leendő vagy már gyermeket nevelő szülőkbe, akik mindent megtennének a gyermekeikért" - fogalmazott.

A miniszter az év kihívásának és egyúttal szakmai sikerének is azt nevezte, hogy a járványhelyzet ellenére sikerült egyes családtámogatásokat még tovább erősíteni.

Azt mondta: "tragédiák övezték az elmúlt két évet, veszteség, félelem és az ebből fakadó kiszolgáltatottság". Ezzel együtt örömét fejezte ki, hogy "Magyarországon relatív szabadságban tudtuk ezt a két évet megélni", és bízik abban, ez így is maradhat. "Mindenki tehet azért, hogy ez így is maradjon" - hívta fel a figyelmet, konkrétan kiemelve a védőoltás beadatásának fontosságát.

Emmanuel Macron francia elnök múlt heti budapesti látogatásáról azt mondta: a véleménykülönbségek mellett legalább olyan fontosak voltak a közös pontok. Példaként említette az atomenergia vagy az európai határok védelmének fontosságát. "Bizonyos vonatkozásban ilyen még a migráció is, még akkor is, ha Franciaországnak a történelméből fakadóan is teljesen más a bevándorláshoz való viszonyulása, mint hazánknak" - tette hozzá, kiemelve: "a saját álláspontunkból mi nem engedünk, de ha a kölcsönös tisztelet talaján állunk, és elfogadjuk, hogy mások a szempontjaink, az már jó kiindulási alap".

Novák Katalin kérdezték az "Ami a miénk... Ötven írás a családról" című kötetről is, amelybe nemcsak írt, hanem a szerkesztője is volt. Ennek kapcsán örömét fejezte ki, hogy van olvasói igény a családokról szóló igényes olvasmányra, mert - mint mondta - a kötet elfogyott a könyvesboltokból, elkapkodták.

A szenteste napján közölt interjúban Novák Katalin azt is elmondta, hogy több családi hagyományuk is van. Az egyik ilyen, - ami átöleli az egész adventi időszakot - a lelki készülés. "Hiszen az advent várakozása nélkül nincs igazi szenteste"

- fogalmazott, hozzátéve: ezért volt fontos, hogy ott tudtak lenni a vasárnapi istentiszteleteken a gyülekezeti közösségükben.

Novák Katalin elmondta: kicsi kora óta nagy családi körben karácsonyoztak, és hálás azért, hogy ezt a gyermekeiknek is megadhatják. "Bízom benne, hogy a legtöbb család együtt ünnepelheti az idei karácsonyt!" - fogalmazott a Fidesz államfőjelöltje, hozzátéve: "már ez is ajándék".