Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették. A gyermekek oltása december 15-én szerdán kezdődik az erre kijelölt kórházi oltópontokon – írja a koronavirus.gov.hu.

Az első gyermekvakcina szállítmány várhatóan kedden érkezik Magyarországra és 69 ezer gyermek oltását teszi lehetővé.

Minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak nincs ellenjavallata.

Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavalt.

A gyermeküket már érvényesen regisztrált szülők szombattól tehát az EESZT időpontfoglalóban tudnak időpontot foglalni.

Az időpontfoglalóba a már regisztrált gyermek TAJ-számával és születési dátumával tudnak belépni a szülők, majd ezt követően tudják választani a gyermek oltásához a legmegfelelőbb időpontot és kórházi oltópontot. Az 5-11 éves gyermekek esetében természetesen

a vakcina nem választható, az időpontfoglaló kizárólag a gyermekoltáshoz használható Pfizer-Biontech vakcinát ajánlja fel.

Oltás házi gyermekorvosnál

A kórházi oltópontok mellett a vakcinát igénylő házi gyermekorvosoknál is lesz majd oltás. A házi gyermekorvosok és vegyes praxisok az általuk leadott igény szerint kapnak majd vakcinát.

A házi gyermekorvosok részére kiadott szakmai ajánlás szerint, az oltást először a krónikus betegségben szenvedő, pl. szervtranszplantált, daganatos beteg (beleértve a vérképző rendszer malignus betegségét), krónikus veseelégtelen, cukorbeteg, malnutrícióban szenvedő, autoimmun beteg, vagy egyéb krónikus betegség miatt kiemelt kockázati csoportba tartozó – szülő által beoltatni kívánt – gyermekek számára biztosítsa. Ha ilyen gyermek a praxisban nincs, vagy nem kívánja (nem jelzi a háziorvosnak) a szülő a krónikus beteg gyermek oltását, akkor az oltóanyag várakozás nélkül beadható egészséges gyermeknek is. Egy ampullában 10 gyermek oltásához való vakcina lesz, így az oltást is ennek megfelelően úgy kell megszervezni, hogy egy kinyitott egy ampullára 10 gyermeket kell szervezni a házi gyermekorvosoknak is.

Két oltás 3 hetes különbséggel

Az első szállítmányban várhatóan 138 ezer adag vakcina érkezik, amelynek a fele - tehát 69 ezer adag vakcina - oltható el, a másik felét félre kell tenni a második oltáshoz, mert a további gyermekvakcina szállítmányok sorsa még bizonytalan. A második oltás a gyermekeknél is az első oltás után 3 héttel lesz esedékes.

Gyermek regisztrálása oltásra

A vakcinainfo.gov.hu honlap folyamatosan nyitva van az 5-11 éves gyermekek regisztrálásához. A szülők a gyermek adataival és eddig a regisztrációnál még nem használt emailcímmel rögzíthetik a gyermeket. Egy emailcímről egy gyermeket lehet rögzíteni. Kérjük a szülőket, hogy pontosan adják meg a gyermek adatait és az elérhetőségeket! Csak az ötödik életévet betöltött gyermek regisztrálható érvényesen!

A regisztráció érvényesítése, a megadott adatok hitelességének ellenőrzése 1-3 napot vehet igénybe. Az internetes időpontfoglalóban csak az érvényesen regisztrált szülők fognak tudni időpontot foglalni.