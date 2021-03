1 millió 334 ezer a beoltottak száma, 7706 az új fertőzött és elhunyt 131 beteg

Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 334 595 fő a beoltottak száma, ebből 398 962 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, a kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról. Kérjük, hogy tartsák be az óvintézkedéseket!

7706 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 524 196 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 131 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 083 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 354 817 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 152 296 főre emelkedett. 9300 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1008-an vannak lélegeztetőgépen.

Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország a második az uniós átoltottsági ranglistán. Már több mint 3,2 millióan regisztráltak, közülük az idősek oltása a legsürgetőbb feladat, hiszen ők vannak kitéve leginkább a betegség súlyos lefolyásának. A háziorvosok AstraZenecával, a kórházi oltópontokon pedig Szputnyikkal és Pfizerrel oltják az időseket. Kérjük, hogy a mai ünnepnapon is olyan programot válasszanak, amely nem veszélyezteti sem saját, sem mások egészségét, kerüljék a csoportosulásokat és azokat a helyeket, ahol nagyobb esélye lehet a fertőzésnek!

A járványból egyedül a védőoltás jelenti a kivezető utat. A harmadik hullám kezdete óta újabb egymillióval nőtt a regisztráltak száma, de még így is sokan vannak, akik nem jelentkeztek. Az időseket különösen kérjük, hogy aki még nem tette meg, az regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon! A védőoltás életet ment.

A koronavírus-járvány harmadik hulláma Európa-szerte erősebbnek bizonyul az eddigieknél. A drasztikusan emelkedő betegszám miatt a kormány a korlátozások szigorításáról döntött, ezek mától léptek életbe. „Most azért kell zárni, hogy minél hamarabb újra nyithasson az ország. Éppen ezért két hét szigorításról döntöttünk abban a reményben, hogy húsvétkor újra tudjuk indítani az életet” – olvasható a honlapon.

A minden eddiginél nehezebb, március 8-tól március 22-ig tartó két hétben életbe lépő újabb védelmi intézkedések a következők:

Az üzleteket be kell zárni! Kivétel: az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a piac és a termelői piac.

Minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi, szociális, pénzügyi, postai, járműszerviz-szolgáltatásokat.

Az éttermekben továbbra is lesz lehetőség elviteles vásárlásra.

Az óvodák és az általános iskolák a tavaszi szünet végéig nem nyithatnak ki, a digitális oktatás tartalmi feltételeit az érintett miniszterek határozzák meg. Az önkormányzatok kérésére a kormány hétfőtől is biztosítja az óvodákban és az iskolákban a gyermekfelügyeletet. A középiskolákban és a felsőoktatásban a digitális oktatás továbbra is fennmarad. Az alacsony fertőzési számokra tekintettel a bölcsődék nem zárnak be.

Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben marad este 8 és reggel 5 óra között. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges. Igazolásminta innen letölthető.

A maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező.

A másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot kell tartani.

A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet, otthoni munkavégzést javasolnak. Az államigazgatásban otthoni munkavégzés rendelhető el, kivéve a védekezésben közreműködők esetében.

A szabadtéri sporttevékenység lehetséges, ahol tartható a másfél méteres távolság. Megengedettek az igazolt sportolók edzései, a meccsek kizárólag zárt kapuk mögött lehetségesek.

A parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak.

Szigorítják a határátlépést, de a tranzit- és teherforgalmat nem korlátozzák.

Kiterjesztik a bértámogatást és az adókedvezményeket azokra a szektorokra, amelyeknek be kell zárniuk.

Mindemellett zajlik az újraindításról szóló online nemzeti konzultáció, amelyhez március 15-ig várják a véleményeket. A cél az, hogy húsvét környékén fokozatosan és felelősen lehessen megkezdeni a korlátozások feloldását, ehhez az emberek véleményét is kikérve.

A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és a kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.

Felhívják a figyelmet, hogy

a járvány rendkívül intenzíven terjed, a brit vírusmutáns több embert képes fertőzni, ezért az általános higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet! Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, szigorúan tartsa be! Bárki, akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát!

Az Operatív Törzs és az oltási munkacsoport módosította az oltási stratégiát, hogy minél előbb minél több ember kapja meg az első oltását. Minden rendelkezésre álló és beérkező vakcinaszállítmányt teljes mennyiségben és mielőbb igyekeznek bekapcsolni az oltásba.

Emellett változott egyes vakcinák alkalmazása is: a Pfizer második adagját az eddigi 21 nap helyett 35 napos különbséggel, az AstraZenecát a korábbi 4 hét helyett 12 hetes különbséggel adják be, és ezentúl 60 év felett is alkalmazni lehet. Mind az öt Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen.

Kérik, hogy aki még nem tette meg, az regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.

A védőoltás életet ment.

Az uniós beszerzésből 5 gyártótól várunk 24 millió adag vakcinát: Pfizer–BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac, ezekből eddig csak a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra. Mivel a brüsszeli beszerzésből kevés oltóanyag érkezik és lassan, Magyarország mindent megtesz, hogy legyen elég vakcina a tömeges oltás megkezdéséhez. A nyugati vakcinákon túl 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is lekötöttünk. A kínai Sinopharm-oltóanyagból eddig 550 ezer adag érkezett, amellyel jelenleg is zajlik a regisztrált idősek oltása a háziorvosoknál. Az orosz vakcinát eddig a regisztrált 60 év felettiek oltására használták fel a megyei kórházak oltópontjain. A múlt héten érkezett 100 ezer ember oltásához elég vakcinával ezen a héten kezdődhet meg az oltás, és múlt hét csütörtökön megérkezett az újabb orosz vakcinaszállítmány is.

Az oltási rendben az egészségügyi dolgozók az elsők, az ő kampányszerű oltásuk lezárult, de a második körös oltások folytatódnak és természetesen azokat az egészségügyben dolgozókat is még beoltják, akik most jelentkeznek oltásért a kórházi oltópontokon.

Második körben az idősotthonok és a bentlakásos szociális intézmények oltását végezték el. Eddig összesen 84 ezren éltek az oltás lehetőségével, többségük már a másodikat is megkapta. Azok az idősek vagy szociális dolgozók, akik eddig nem éltek a lehetőséggel, de meggondolják magukat, az intézmény vezetésénél jelezhetik e szándékukat. Azokba az intézményekbe, ahol a járványügyi helyzet eddig nem tette lehetővé az oltást, az oltócsapatok visszatérnek.

Harmadik körben, február első hetében elkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál. A kórházi oltópontokon jelenleg erre a Pfizer-vakcinát használják, a háziorvosok pedig most a Moderna- és a kínai Sinopharm-vakcinával oltanak.

Negyedik körben, február 11-én megkezdődött a 60 év alatti krónikus betegek oltása is. Erre eddig az AstraZeneca-vakcinát használták, mert az eddigi előírások szerint csak 18–59 év közöttieket lehetett vele oltani. Ettől a héttől már ezzel a vakcinával is lehetséges a 60 év felettiek oltása.

Kérik, hogy akár a háziorvosi rendelőben, akár kórházi oltóponton történik az oltás, az előre egyeztetett időpontra pontosan érkezzenek, hogy a csoportosulást, a tumultust elkerüljék. A háziorvosok a praxisukhoz tartozó védőoltásra regisztráltak listáját heti frissítéssel megkapják.

Mindenki sorra fog kerülni, aki online vagy postán regisztrált.

Az oltási munkacsoport folyamatosan dolgozik, követi az oltások menetét, a várható vakcinaszállítmányokat, és felkészült a tömeges oltásokra is, ha jön elég vakcina. Minden célcsoport időben értesülni fog a rávonatkozó tudnivalókról. Attól függően, hogy mennyi vakcina áll rendelkezésre, ütemes és tömeges oltás is lehetséges. Oltópontonként számolnak a kórházi oltópontokkal, a járóbeteg-szakrendelőkkel, a háziorvosi rendelőkkel, és szükség esetén akár a szavazóhelyeket is be lehet vonni.

Továbbra is kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. Felhívják a figyelmet, hogy a kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben.

Az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben részt vevő szociális dolgozók, a rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők is díjmentesen használhatják a közösségi közlekedési eszközöket. Az ingyenes utazáshoz munkáltatói igazolás szükséges arról, hogy a személy a veszélyhelyzettel összefüggő vagy a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat lát el.

Minden gyülekezés tilos! Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.

Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg. Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.

A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig. A létesítmény üzemeltetője köteles ebben az idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni.

A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további családvédelmi intézkedéseken dolgozik és elindította a gazdaság-újraindítási akciótervet.

