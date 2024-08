Impozáns helyszín fogadta az egyik legösszetettebb sportág olimpikonjait, hiszen az öttusázók a Versailles-i kastély kertjében kialakított versenyközpontban méretik meg magukat a párizsi olimpián.

A fantasztikus hangulatban megrendezett elődöntő A-csoportjában a világbajnoki címvédő Bőhm Csaba kapott helyet, aki sikerrel abszolválta a lovaglással tűzdelt pénteki akadályt, így a 14. pozícióból a közepes lövészete ellenére felfutott a továbbjutást jelentő nyolcadik helyre.

A késő délutáni B-csoportban szurkolhattunk vármegyei olimpikonunkért, az esztergomi születésű Szép Balázsért. A 24 éves öttusázó egy verőhibát vétett a lovaspályán, a bónuszvívásban nem szerzett tust, így elesett az extra másodpercektől, a 200 méteres gyors úszásban 2:03.81 perccel a 11. időt érte el. A közönség hangos ovációja mellett megrendezett lövészetekkel megszakított ötször hatszáz méteres futásnak kilencedikként vágott neki, a versenyt szépen kontrollálva hetedikként futott be a szombati döntőbe. Az utolsó versenyszámban 10:12.10 perccel a negyedik időt érte el.

– Nem lőttem olyan jól, úgyhogy azért kellett futnom, de az utolsó hatszázon már láttam, hogy ez biztosan megvan, ott tudtam tartalékolni egy kicsit – nyilatkozta nem sokkal versenye után az MTI helyszíni tudósítójának. Hozzátette, nagyon tetszik neki a helyszín, és a jó hangulat, amelyet a sok szurkoló teremt.

– Technikás a pálya, mert homokos. Nem az a bokáig süllyedős, de azért elég puha a talaj, illetve sok kanyar van benne, szerintem nem egy gyors pálya. A verseny előtt azt tűztem ki célul, hogy szeretnék hatban lenni. A mai napon úgy éreztem, hogy kicsit nehezebb ez, mint gondoltam, könnyebb versenyre számítottam, meglátjuk, mit tudok majd kihozna magamból holnap.

A sportágak sorrendje a lovaglás, bónusz vívás, úszás és a laser run (lövészetekkel megszakított futás) lesz. A záró szám távja ötször hatszáz méter. A csütörtökön megrendezett rangsoroló vívásban megszerzett pontszámok a finálé értékelésébe is beleszámítanak.

A körvívásként is emlegetett nyitó versenyszámban Szép Balázs magához képest jól vívott, miután 18-szor nyert és 17-szer kikapott a páston, megtartva esélyét az olimpiai pontszerzésre. A regnáló világbajnok Bőhm Csaba összességében rosszul vívott, kétszer alkalommal is volt olyan periódusa, amikor öt tust is kapott, végül 13 győzelemmel és 22 vereséggel jelentős hátrányból várhatja a folytatást. Az öttusázók a párbajtőr fegyvernemben vívnak.

Az öt „alkotóelemes” sportág férfi döntőjét szombaton délután 17 óra 30-kor rendezik.