Arról, hogy mi lehet egy hazai sportoló jövőképe Magyarországon és a nemzetközi mezőnyben arról így vélekedett a sportvezető:

– Nagyon nagy fejlődésen ment keresztül a sportágunk az elmúlt 6-8 évben, és most is rendelkezünk életpályamodellel. Ennek a vége jelenleg a Világjátékok, ahova már sikerült 2 sportolót delegálnunk és érmet is hoztunk. Most a következő lépés az olimpia és ezzel még több versenyzőt és sportolót tudunk bevonzani de nekünk nem csak ez az érdekünk, hanem hogy akik választják azok életformaként válasszák a mi sportágunkat – jelentette ki a szakszövetség elnöke.

Büszke volt az ifi Európa-bajnok

Székely Anna ifjúsági Európa-bajnokként utazott idén februárban a törökországi felnőtt Eb-re, ahonnan ezüstéremmel tért haza. Párizsból pedig csupa pozitív élménnyel.

– Nagyon-nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy utazhatunk és képviselhetem a hazámat, óriási büszkeséget jelentett – mondta Anna, aki szerint kiemelkedő sikernek számít, hogy edzőjével, Berkes Ádámmal nyolc év alatt sikerült eljutni idáig.

– Fantasztikus élmény volt az olimpia alatt kint lenni Párizsban, amerre jártunk a városban, minden az ötkarikás játékokról szólt. Rengeteg szurkoló volt, ahol mi a bemutatónkat tartottuk, ott is nagyon sokan voltak, úgyhogy igazán különleges érzés volt a Magyarország felirattal a hátunkon sétálni a városban – mondta a fiatal sportoló, aki a kis magyar csapattal azért érkezett Párizsba, hogy bemutassák az olimpiára érkezőknek a sportágat.

– Kétszer 14 meccset vívtunk, ezeket persze nem pontozták, hiszen most nem az volt a lényeg, így minden meccs döntetlennel végződött. Nagyon bízunk benne, hogy négy év múlva Los Angelesben már ott lehetünk a bemutató sportágak között, a mostani fellépésünket már ennek a kapujának tekintjük – mondta az Eb-ezüstérmes sportoló, aki elmondta, hogy pozitív élményekkel fog hazatérni sportszempontból is, hiszen remek küzdelmet vívott az aktuális világbajnok mexikói sportolóval. Hozzátette még, hogy nem csak a hazáját és a sportágat, de a magyar szakszövetséget, és klubját a Golden Muay Thai SE-t is nagy büszkeséggel képviselte Párizsban.