OLIMPIA 2024

Férfi vízilabda

Bronzmérkőzés

EGYESÜLT ÁLLAMOK–MAGYARORSZÁG 8–8 (3–2, 1–1, 2–2, 2–3) – büntetőkkel 3–0

ÖSSZEFOGLALÓ

Két teljesen ellentétes felfogású csapat találkozott a 2024-es olimpia bronzmeccsén. Az Egyesült Államok együttesében olykor-olykor túltengett a lövőkedv, míg a magyar férfivízilabda-válogatott igyekezett mindig megtalálni a tiszta helyzetet. A képességek közti különbséget talán éppen ez a faktor egyenlítette ki, így óriási csata alakult ki a medencében, ami során többnyire az amerikaiak voltak lépéselőnyben.

A találkozó első gólját Hooper szerezte, de a rivális minden találatára volt a mieinknek válasza. Zalánki és Varga Dénes is egyenlíteni tudott egy-egy bombával. Egyedül Hallock az első negyed utolsó másodpercében szerzett góljára nem tudtak felelni. (3–2)

A folytatásban kijött az USA játékának legnagyobb kockázata is, hiszen a siettetett lövések gyakorta a kapufán csattantak, vagy épp teljesen elkerülték a célt. Sajnos azonban a kapuban Weinberg remek napot fogott ki, s sorra blokkolta a magyar kísérleteket. Ezt a szakaszt Cupido és Manhercz találata után 1–1-gyel zárták az együttesek.

A harmadik felvonást kiválóan kezdte a magyar csapat, s Varga Dénes kapáslövése, majd Vigvári pattintása is a léc alá vágódott, így először a meccs során a mieinknél volt a vezetés. Hallock és Irving azonban megrázta magát, s még mielőtt lejárt volna a idő, fordítottak. (6–5)

A záró nyolc percet ismét Vargáék kezdték jobban, s kétgólos előnyt is ki tudtak harcolni Nagy Ádám, Zalánki és Angyal találataival (6–8). Az Egyesült Államok azonban nem adta fel, az utolsó pillanatig küzdött, s Bowen, valamint Daube egyenlített (8–8). Az utolsó támadás a magyar együttesé volt, de komoly lövőhelyzetig nem jutottak Varga Dénesék, így jöhetett a szétlövés.

A büntetőpárbaj rettenetesen alakult a mieink számára. Daube, Irving és Bowen is értékesítette saját ötméteresét, míg Varga Dénes, Vigvári és Zalánki is hibázott, így Amerikába került a bronz, míg a mieinknek be kell érnie a negyedik helyezéssel.