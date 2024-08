A kajakosok és kenusok megkezdték szereplésüket a Vaires-sur-Marne-i pályán, kedden kizárólag 500 méteres távon küzdöttek a versenyzők, és csak egyetlen számban volt esély döntőbe jutni – írta meg az Origo.

Pupp Noémi (elöl) és Fojt Sára a női kajak párosok 500 méteres versenyének előfutamában a 2024-es párizsi nyári olimpián a vaires-sur-marne-i evezős és kajak-kenu pályán 2024. augusztus 6-án

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Az oldalszél volt a legnagyobb mumus

A párizsi olimpia síkvízi kajak-kenu versenyeinek első napján három számban négy egységünk volt érdekelt a reményfutamban, a többi magyar hajó egyenes ágon jutott a középfutamba, illetve a női négyes esetében rögtön a fináléba. Női kajak kettesben a Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra és a Pupp Noémi, Fojt Sára duó is reményfutamra kényszerült, ami különösen előbbi párosnak eshetett rosszul, hiszen Csipes és Gazsó mindhárom számban szerepel az olimpián – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. A köztes fordulóban azonos reményfutamba került a két magyar páros, amelyet Csipesék magabiztosan megnyertek, Puppék pedig a negyedik hellyel szintén bejutottak a középfutamba. Előtte négyesben viszont megspóroltak egy evezést a lányok, egyenes ágon jutottak be a csütörtöki döntőbe. Párizsban az egyes Csipes legjobb esélye az újabb olimpiai bajnoki címre. Ezt is figyelembe véve nem hiányzott neki – sem páros társának, az olimpián szintén triplázó Gazsó Alida Dórának – a kettesbeli extra futam.

Egy mumusom van, a jobbos oldalszél, az előfutamban pedig ez fújt elég erősen, ami mentálisan összekuszált. Nem volt jó futam, tovább kellett volna jutnunk. Annak viszont örülök, hogy a reményfutamban, már inkább hátszélben technikailag jó pályát jöttünk, nem kellett szerencsére belehalni, így nem úgy kell nekimennem a következő napnak, hogy az első tragikus volt

– fogalmazott Csipes Tamara. Kenusaink közül a Kiss Ágnes, Nagy Bianka páros megnyerte a reményfutamát, míg az Adolf Balázs, Hajdu Jonatán kettes második helyen végzett, így mindkét egység bejutott a középfutamba. Férfi kajakban valamennyi hajónk egyenes ágon, reményfutam nélkül jutott tovább a Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor kvartett az első versenynapon. Szerdán az egyes versenyek elő- és reményfutamait rendezik kajakban, illetve férfi kenuban, az első érmeket csütörtökön osztják ki síkvízi kajak-kenuban, ekkor rendezik a két kajak négyes és a férfi kenu kettes döntőjét.