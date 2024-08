A komáromi születésű Koch Máténak egyéniben nem sikerült jól az olimpia, így csapattársaival, Siklósi Gergellyel, Andrásfi Tiborral és Nagy Dáviddal együtt nagyon szerettek volna bizonyítani a csapatversenyen, az olimpia pénteki versenynapján.

Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid és Siklósi Gergely örül a győzelemnek

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A mieink elsőként az olimpián csapatban először résztvevő Kazahsztán válogatottja ellen léptek pástra. Siklósi Gergely magabiztosan kezdte az asszókat, Koch Máté azonban görcsösen. Két kapott tus után azonban magára talált, és megnyerte az asszót. Második meccsére Andrásfi Tibor is bemelegedett, a magyarok egy pillanatra sem engedték át a vezetést a kazahoknak, 45:30 lett a vége.

Koch Mátéékon a házigazdák sem fogtak ki

Az elődöntőben Franciaország következett, akik csapatban kilencszer értek fel a világ tetejére és az elmúlt négy olimpiából hármat megnyertek. Egyéniben olyan vívókat tudhatnak a soraikban, mint a egyéni világ- és olimpiai bajnok Romain Cannone, vagy éppen az egyéni világbajnok és olimpiai ezüstérmes Yannick Borel.

Koch Máténak ami egyéniben nem ment, az csapatban annál inkább. Hiába vívtak a franciák hazai pályán, hiába biztatták őket szurkolók, a magyarok egyetlen asszót sem veszítettek el ellenük. A franciák még olimpiai bajnokukat, Cannonet is lecserélték, de semmi sem segített rajtuk. A végeredmény ugyanaz lett a magyarok javára, mint a kazahok ellen, 45:30.

A döntőben az olimpiai címvédő japánok jöttek, a friss olimpiai bajnok Kano Kokival a csapatban. Koch Máténak a döntőben is remekül ment a vívás, és Nagy Dávid is jól szállt be a küzdelembe. Az utolsó asszót Siklósi Gergely vívta, a japánok legerősebbjével, Kanoval. A végig kiegyenlített küzdelem döntetlennel ért véget, így aranytus döntött az érem sorsáról. Az első találatot Siklósi Gergely szerezte, így 26:25 lett a vége.