A spanyolok a 9. percben már hárommal mentek (6–3), amikor Golovin mester belenyúlt a találkozóba, és az időkérését követően, a félidő felénél Lukács góljával átvették a magyarok a vezetést (8–7). Innentől kezdve csak az volt a kérdés, mennyivel vezetnek a magyarok. Ugyan volt idő, amikor már néggyel is elléptek a spanyoloktól, azonban az utolsó percek hullámvölgye miatt „mindössze” kétgólos előnnyel (14-12) vonulhattak az öltözőbe Lukácsék – tudósított a Magyar Nemzet.

Debreczeni-Klivinyi Kinga (b) és a spanyol Alicia Fernandez (j2) valamint Lara Gonzalez a Spanyolország-Magyarország mérkőzésen

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

A második 30 perc álomszerűen kezdődött a magyarok számára, ugyanis nyolc perc alatt ötre növelték az előnyüket (20–15), hiába kért időt a spanyolok szövetségi kapitánya, Ambros Martin. Ekkor úgy tűnt, szinte már nézegethetjük a negyeddöntő sorsolását, amikor a kissé bealudt magyar válogatott ellen a spanyolok hirtelen egy 5–0-ás rohammal egyenlőre jöttek fel úgy, hogy percekig nem találtak be Vámos Petráék a spanyol kapuba (20–20).

Győri-Lukács Viktória (k) a Spanyolország-Magyarország mérkőzésen

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Mielőtt nagyobb baj lett volna, Golovin Vlagyimir kikérte az idejét, hogy megtörje a spanyolok lendületét. Ugyan a hispánok lendülete nemtört meg, de legalább a magyarok hosszú percekig tartó gólcsendje is megszakadt, holott a spanyolok becserélt kapusa, Wiggins szinte azt is kivédte, amit normál körülmények között nem lehet. A magyarok szerencséjére Böde-Bíró Blanka is felnőtt a feladathoz, így öt-hat percen keresztül érintetlenek maradtak a kapuk (21–21).

Vámos Petra (b) és a spanyol Paula Arcos

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Szép lassan a védekezésünk és a kapusteljesítményünk mellé ismét felnőtt a támadógépezetünk, és az 56. percben már ismét kétgólossá nőtt a magyarok előnye, ráadásul emberhátrányban is remekül védekeztek a mieink. Ambros Martin kétségbeesésében kikérte utolsó idejét is, ám az 57. percben Vámos Petráék előnye háromra nőtt (26–23). Ezt az előnyt a végéig megtartották a mieink, és a 27–24-es győzelemmel biztossá vált, hogy Magyarország negyeddöntős.

A magyarok egy héttel ezelőtt 31–28-ra kikaptak a címvédő, házigazda és világbajnok franciáktól, vasárnap 25–24-re nyertek Brazília ellen, kedden 31-31-es döntetlent játszottak Angolával, a csoportkört szombaton a hollandokkal szemben zárják. A negyeddöntőbe az első négy helyezett jut.