Kicsit úgy éreztem magam, mint amikor az olimpiai bronzérmemet megnyertem Tokióban, bevittem a szobámba a faluban, és nem is értettem, mi történt velem, csak nézegettem a medált, és kérdeztem magamtól, ez tényleg az enyém? Természetesen nem is vacilláltam egy másodpercig sem azon, hogy elvállaljam. Nagyon furcsa érzés, és hatalmas büszkeség, hogy én mehetek elöl Blankával a magyar lobogóval. Ekkora megtiszteltetés talán még nem is ért az életemben. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy számomra ez a felkérés nagyjából egy olimpiai éremmel egyenértékű