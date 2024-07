Elkezdődött a párizsi olimpia. Szerda délután 3 órakor a férfi labdarúgótorna Argentína–Marokkó és a Spanyolország–Üzbegisztán csoportmérkőzésen egyszerre indult indult a labda, ez volt az első momentuma a 33. Nyári Olimpiai Játékoknak. Ahogy az elmúlt évtizedekben már megszokhattunk, már a július 26-i hivatalos olimpiai megnyitóünnepséget megelőzően két nappal megkezdődött a több mint két és fél hetes, augusztus 11-ig tartó világverseny.

A párizsi olimpia magyar indulóinak eskütétele.

Fotó: Polyak Attila / Forrás: Origo

Vármegyénket 8(+1) magyar sportoló képviseli

Szűkebb értelemben vett hazánkból nyolc plusz egy sportoló kvalifikált a párizsi olimpiára. Úszásban a mindössze 15 esztendős tatabányai csodaúszó Jackl Viviennek, a vívóknál a komáromi születésű világbajnok Koch Máténak és a tatabányai Muhari Eszternek, az öttusázóknál pedig az esztergomi kötődésű Szép Balázsnak szurkolhatunk. Sportlövészetben a komáromi Pekler Zalánért, birkózásban pedig a dorogi születésű Lévai Zoltánért szoríthatunk a következő napok sportversenyein.

A magyar férfi kézilabda-válogatottban kettő (plusz egy) játékos került be a MOL Tatabánya csapatából, a kapus Bartucz László mellett a jobbszélső Pedro Rodriguez is tagja Chema Rodriguez keretének. Az elmúlt öt szezonban a magyar bajnoki bronzérmes csapatát erősítő, immár a Ferencváros játékosa, Ancsin Gábor is párizsi olimpikonnak számít. Vármegyénk számára a válogatott szombaton 11 órakor kezdődő Egyiptom elleni csoportmérkőzése lesz az első fontosabb momentum Párizsban.

100 év után visszatért Párizsba az olimpiai mozgalom

A világ legnagyobb sporteseményének az 1924-es nyári ötkarikás játékok után ismét Párizs ad otthont. A franciaországi multisport-eseményen 32 sportág 329 versenyszámában osztanak érmeket. Hazánkat 20 sportág 180 atlétája képviseli a francia fővárosban, amely az elmúlt 20 év legnagyobb létszámú magyar kontingense. Utoljára ennél többen a 2004-es athéni játékokon szerepeltek a mieink, akkor 209 sportolónak szurkolhattunk.

A 2024-es olimpián 10714 sportoló vesz részt, közülük 31-en semleges színekben indulnak – 15 orosz és 16 fehérorosz atléta felelt meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által felállított szigorú kritériumoknak.