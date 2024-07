Hétfőn Jackl Vivien is rajtkőre áll az olimpiai játékokon. A 15 éves tatabányai csodatini július 29-én 400 méter vegyesen mutatkozik be Párizsban. Az 15 éves Vivi több fotóval az Instagram-oldalán már meg is mutatta a La Défense Arénát, ahol 11 órakor kezdődik majd a versenyszám előfutama.

Jackl Vivien, a párizsi olimpia legfiatalabb magyar versenyzője gőzerővel készült a két számra, amiben indul

Fotó: Z. M. / Forrás: 24 Óra

Mint írta, alig várja, hogy a világ legjobb úszóival versenyezhessen. Ha továbbjut, akkor fél kilenctől lesz érdemes majd este nézni az M4 Sportot, amely a délelőtti elfőutamok mellett a döntőt is közvetíti.

– Nagyon reptében lett meg az olimpiai A szint – idézte fel az úszó szövetségnek Vivien, aki szerint megtisztelő, hogy 2 számban is részt vehet az ötkarikás játékokon.