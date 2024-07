Eredetileg az volt a terv, hogy a saját tempómat ússzam. Őszintén, kicsit jobbra számítottam, nem is esett jól az úszás, nem is éreztem a mozgást. Nem tudom, mi történhetett. Mellen éreztem, hogy nagyon elmennek a többiek, de azért ott is jobbat kéne jönnöm, pillangón is elég lassan kezdtem, gyorson pedig már csak próbáltam kiadni, ami bennem volt. Reméltem, hogy ez egy jobb időre lesz elég