„Úristen, ezt meg kell élnem!” - Jackl Vivi széles mosollyal veszi be Párizst

A tatabányai csodatini először alig hitte el, hogy ilyen fiatalon ott lehet Párizsban. De ott lehet, sőt, már ott is van, a sok versenyszereplés mellé immár ezt is be kell írni dicsőségtáblájára: „párizsi olimpia 2024”. Jackl Vivien szeretné élvezni az ötkarikás játékok minden pillanatát.

Jackl Vivien, az olimpia 2024-es magyar csapatának legfiatalabb tagja és Komárom-Esztergom vármegye valaha volt legfiatalabb kvótása is megérkezett Párizsba, edzője, Kocsis Márta társaságában, ahol a pénteki megnyitó után szombaton már a hivatalos versenynapok következnek. A tatabányai úszólánynak hamar fel kell pörögnie, hiszen hétfőn már rajtkőre is áll, hogy megméresse magát 400 méter vegyesen. Az előfutamok 11 órakor kezdődnek majd, a döntőben, ha bekerül, este szurkolhatunk neki. Kedden pedig jön az 1500 gyors. Olimpia 2024: Jackl Vivien (balról a harmadik) június végén a tatai tóátúszás rajtján is részt vett edzője, Kocsi Járta (balra az első) társaságában. Kettősük immár több mint tizenegy éve elválaszthatatlan

Fotó: Z. M. / Forrás: 24 Óra – Nagyon izgatott vagyok, várom, hogy milyen lesz az olimpiai falu, a medence, a társaság – árulta el az indulás előtti percekben a tatabányai olimpikon, aki bizony 1-2 hónapig azon gondolkodott, mit keres ilyen fiatalon az ötkarikás játékokon. Aztán a héten átkattant a fejében a dolog, és most már az élményt látja, hogy ő is olimpikon lett. Úristen, ezt meg kell élnem, hogy ilyen fiatalon sikerült kijutnom – fogalmazott a fiatal úszó, arra utalva, hogy igyekszik élvezni a versenyt, és szeretné, ha az se befolyásolná, ha esetleg rosszul sikerült az úszása.

Az Úszó Szövetségnek azt is elárulta, hogy ifi Eb után, ahol négy érmet szerzett, fáradt volt kicsit, de most úgy látja, lelkileg, fejben ott lesz Párizsban, és igyekszik fizikálisan is a legtöbbet kihozni magából. Vivi Ferihegyen. A tatabányai csodatini pénteken repült ki Párizsba

Forrás: Magyar Úszó Szövetség - Magyar úszóválogatott/Facebook Valóban kemény hetek vannak Vivi mögött, hiszen előbb élete első felnőtt Európa-bajnokságán szerzett ezüst, és aranyérmet (utóbbit 1500 méteren, majd az ifik között bizonyított. A 15 éves csodaúszó egyik nyilatkozatából a szövetség is idézett, hogy megmutassa, Vivinek milyen különleges a kapcsolata a vízzel: Amikor beugrom a vízbe, tényleg csak magammal foglalkozom, és kizárom a külső világot. Amikor lebukok a víz alá, csönd van. Nem hallani semmi mást, csak csobogást. Nyugalom van. Nehezen tudnám elképzelni az életemet úszás nélkül. Jackl Vivien mellett Komárom-Esztergom megyéből még nyolc sportoló jutott ki a 2024-es párizsi olimpiára.

