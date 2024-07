Én nem rendelek be senkit az irodámba, hanem én elmegyek hozzá, mert így talán olyan dolgokat is megosztanak, amelyeket egy államtitkári irodában nem feltétlenül tennének. Úgy láttam, hogy a sportolóknak is megnyugtató, jó érzés, illetve ösztönző környezet, hogy az államtitkár nem egy irodában ülő, aktákat tologató valaki, hanem egy olyan hús-vér ember, aki nyitott és érdeklődő a tevékenységüket illetően