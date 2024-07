Sikeres volt a Brigetio Gyógyfürdő akciója

Az ügyvezető elmondta azt is, hogy több mint háromszázan járultak hozzá az akció sikerességéhez. Pontosabban ennyian dobták be nevüket és a megtett távjukat a kihelyezett urnába. A sorsolás előtt Turi Bálint különdíjat is átadott. Hörömpöli Kata 29 kilométert úszott az egy hét alatt, vagyis csaknem naponta teljesítette a Balaton-átúszás távját. Varga Ignácné Mariann nyugdíjas 21 kilométert úszott le. Ugyancsak különdíjat érdemelt ki a legfiatalabb úszó, a 6 éves Kovács Dénes is.

Zumba, frissítő edzések

A nyáron még több programmal várja a fürdőzőket a Brigetio Gyógyfürdő. Szerdánként, szombatonként és vasárnaponként aqua zumbán lehet részt venni. Agusztus 2-án strand, egészség- és sportfesztivál lesz, Czanik Balázs capoeira aerobicedző frissítő edzésekkel, egészségtudatos tippekkel készül, és egész biztosan megmozgatja az egész családot – ígérik a szervezők. Mindemellett még egy zenés éjszakai fürdőzést is terveznek.

Az akció valamennyi résztvevője között sorsolást is tartottak, a város és a vármegyei ajándékai mellett belépőjegyeket nyerhettek a helyi Magyar Lovas Színház előadásaira és természetesen a Brigetio Gyógyfürdőbe is. Érdekesség, hogy a házigazdák többször is megforgatták az urnában a szelvényeket, és a kisorsoltak neve között ott volt az olimpikon, Jackl Vivien neve is. Turi Bálint ekkor hozzátette, büszkék arra, hogy Jackl Vivien is többször bekapcsolódott az akcióba, és enyhe túlzással mondja, innen indult el Párizsba.