A magyar bajnok Ferencváros a Premier League sztárcsapatával, a Tottenham Hotspurrel csapott össze a megújult lebonyolítási rendszerű labdarúgó-Európa-liga alapszakaszának második fordulójában a Groupama Arénában – írta meg az Origo. A zöld-fehérek ugyan nem ijedtek meg a nagynevű, majd 800 millió euró összértékű ellenféltől, ám a nagy bravúr, a pontszerzés sajnos nem jött össze.

Varga Barnabás, a Ferencváros játékosa (b) és Guglielmo Vicario, a Tottenham kapusa

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Lesgóllal kezdett a Fradi

A Spurs mindkét félidőben egy-egy gyors kontrából betalált, míg Varga Barnabás szépítő találata későn érkezett, így már a második 2-1-es vereségüket szenvedték el a zöld-fehérek – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A szurkolók sokáig ünnepelték a játékosokat, elismerve azt, hogy tényleg sokat tettek a jobb eredmény érdekében, de a jobb ezúttal eredményesebb is volt. Pascal Jansen közölte, vesztett meccs után nem lehet elégedett, de azt pontosan tudja, vereség és vereség közt is van különbség, ez a meccs is sok tanulsággal szolgált. Mégpedig azt, hogy nem elég kidolgozni a helyzeteket, azokat értékesíteni is kell tudni. Mindenesetre azt szóvá tette, hogy a VAR szobában sokáig keresték azt a vonalat, ami alapján a 16. percben les miatt visszavonták Varga Barnabás szabályosnak tűnő gólját – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Az első, meg nem adott gólunknál kérdéses nekem, hogy vajon miért lehetett visszavonni, hogy találtak egy vonalat, ami alapján ez les volt. Sajnálatos, hogy érvénytelenítették a gólunkat, de tiszteletben kell tartani a technológiát. A gólunkat egy bal oldali beadásból szereztük, miután tudatosan készültünk arra, hogy a Spurs jobb oldali védekezése hibára kényszeríthető

– kezdte mondandóját a Fradi edzője.