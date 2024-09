– Érzelmes volt megszerezni a kilencszázadik gólt, mert mint mondtam, ez egy mérföldkő. Olyannak tűnhet, mint bármely másik mérföldkő, de csak én és a körülöttem lévők tudják, milyen nehéz mindennap dolgozni, fizikailag és pszichésen fittnek lenni, hogy elérd a kilencszázadik gólt. Ez egyedülálló mérföldkő a karrieremben – mondta el Ronaldo, majd utalt az Európa-bajnokságra is.

– Portugáliának az Európa-bajnoki győzelem egyenértékű a világbajnokság megnyerésével. Már két trófeát is nyertem Portugáliával, jó lenne még többet. De nem ezek a célok motiválnak, élvezni akarom a futballt, minden pillanatát – fejtette ki a portugálok ásza, majd egy váratlan kiegészítést is megemlített, miszerint nem is az egyéni rekordok számítanak.