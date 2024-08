Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, Sadio Mané, N'Golo Kanté, Roberto Firmino – csupán néhány név azok közül, akik Európában lettek világhírű futballisták, hogy aztán levezetésként Szaúd-Arábiában még annyi pénzt keressenek, amivel ükunokáig megélhetését is biztosíthatják. A Közel-Keleten azt szeretnék, ha Vinícius Júnioré lenne a következő név a sorban, ezért őt és a Real Madridot is ostromolják – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Vinícius Júnior, a Real Madrid sztárja

Forrás: AFP

Csillagászati összeget keresne

A királyi gárdának korábban sem okozott problémát a gólszerzés, a jövőben pedig aztán pláne nem lehet ezzel gondjuk, hiszen a nyártól a világ egyik legjobb csatára, Kylian Mbappé is a csapatot erősíti. Ezt figyelembe véve akár meg is válhatnának a brazil szélsőtől, akinek 2027 nyaráig szól a szerződése, de a spanyolok nem nyitottak a szaúdiak ajánlatára, legfeljebb akkor gondolkodnának el rajta, ha kifizetnék Vinícius kivásárlási árát, ami kereken egymilliárd euró. A hírek szerint erre még a kérők sem vetemednének, de 400 millió eurót megadnának a madridi csillagért. Ez még így is majdnem a duplája lenne a jelenlegi átigazolási rekordnak, vagyis a 222 millió eurónak, amit 2017-ben a Paris Saint-Germain utalt át a Barcelonának Neymarért – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.