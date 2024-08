Novak Djokovics olimpiai bajnokként érkezett New Yorkba, s biztosra ment, hogy a US Open közönsége is pontosan tisztában legyen ezzel. A szerb teniszező két aranyszínű táskával vonult be az Arthur Ashe Stadionba, ahol a selejtezőből érkezett moldáv Radu Albot volt Novak Djokovics ellenfele – írta meg a Magyar Nemzet.

Djokovics rekordja

Albot nagyon izgatott volt, hogy harmincnégy évesen végre összecsaphat a tenisz egyik legendás játékosával. Djokovics viccesen megjegyezte a meccs előtt, hogy őt is extra motiváció hajtja Albot ellen.

Mind a két öcsém játszott már vele, s mindkettejüket legyőzte, úgyhogy remélem, bosszút állhatok értük

– mondta el a szerbek klasszisa, s noha Djokovics egyetlen kemény pályás meccset sem játszott márciusi váratlan Indian Wells-i veresége óta, nem okozott neki gondot a moldáv ellenfele. Az első két játszmát 6:2-re nyerte meg, az utolsóban Albot négy játékot is nyert.

Megfelelően szinten akartam kezdeni, és azt hiszem, sikerült. Kisebb hullámvölgyek voltak a játékomban, ami normális, kicsit le kell rázni a rozsdát az új borításon, az olimpia után. Majdnem hat hónapja nem játszottam keménypályán, még rá kell éreznem a tempóra

– értékelt a címvédő Djokovics, aki a hetvennyolcadik meccsét nyerte karrierje során az Arthur Ashe Stadionban, ezzel új csúcsot állított fel – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Djokovics következő ellenfele a szintén szerb színekben versenyző Györe László lesz, aki tavaly kis híján szenzációt okozott a szerb klasszis ellen.