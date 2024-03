Utánpótlás 30 perce

Csak az U21? Nem szédíti meg a siker a La Liga magyar tehetségét

Szűk két év után Vancsa Zalán ismét Marco Rossitól kapott meghívót, de így is lesz két jó nevű légiós a magyar U21-es válogatottban. Szélesi Zoltán csapata csütörtökön a Hidegkuti Nándor Stadionban felkészülési mérkőzésen fogadja Moldovát, s a keretben szerepel Németh András, aki a fenőtt válogatottban is szerzett már gólt, de a klubcsapatában, a Hamburgban kevesebb lehetőséget kap, valamint a spanyol bajnokság harmadik helyén álló Girona védője, Yaakobishvili Antal is. Utóbbi egyelőre nem foglalkozik azzal, hogy akár Marco Rossi is számításba vehetné a felnőttválogatottnál.

Yaakobishvili Antal az U21-es válogatottban bizonyíthat Forrás: Getty Images

Szélesi Zoltán szövetségi kapitány múlt héten hirdette ki az U21-es magyar labdarúgó-válogatott keretét. A válogatott csütörtökön a moldávokat fogadja felkészülési mérkőzésén, öt nappal később pedig Almatyban lép pályára Eb-selejtezőn a házigazda kazahok ellen – derült ki az Origó oldaláról. A keretben ott találjuk Németh Andrást, aki már négyszer szerepelt Marco Rossi csapatában, sőt Luxemburg ellen gólt is szerzett, valamint Yaakobishvili Antalt, akinek köszönhetően több mint tíz év van újra magyar játékos a spanyol élvonalban. Budapest császára Yaakobishvili Antal nevét január végén kapta fel a magyar és a spanyol sajtó az után, hogy a Girona felnőtt csapatában bemutatkozott a Rayo Vallecano ellen 3-1-re megnyert spanyol Király Kupa-mérkőzésen, majd a szünetben beállva a La Ligában is szóhoz jutott a Sevilla elleni meccsen, amit a csapata 5-1-re nyert meg. A magyar védő 42 passzából 37, hét indításából öt volt sikeres, háromszor tisztázott, kétszer szerelt, hét párharcából négyet megnyert, amiért a Girona X-oldala egyenesen Budapest császárának nevezte el – írta meg a Magyar Nemzet. A sérültek visszatérésével a magyar labdarúgó azóta nem kapott lehetőséget, de a szoros spanyol bajnoki hajrában ismét előtérbe kerülhet. A La Ligában a Real Madrid (72 pont) és a Barcelona (64) mögött a Girona 62 pontjával a harmadik helyen áll, a negyedik Bilbaónak pedig csak 56 pontja van. Nem foglalkozik a hírekkel Yaakobishvili Antal is tagja a magyar U21-es válogatottnak, amely a Moldova elleni, csütörtöki barátságos találkozóra készül. Szerintem jól kezeltem a hirtelen jött lehetőséget, mindent ugyanúgy csinálok, mint a bemutatkozásom előtt. Nem olvasok sportújságokat, portálokat, ez is segít, hogy elkerüljenek a velem kapcsolatos hírek. Nem egy embert ismerek, aki ígéretes játékos volt, ám a feje miatt nem futott be nagy karriert, ebből tanulva szeretném, ha csak a játékra összpontosítanék – mondta el a fiatal játékos, aki kitért a felnőtt válogatottra is. Hozzám is eljutott, hogy többen azt vizionálták, Marco Rossi szövetségi kapitány számításba vehet a felnőttválogatottban, de ezekkel a híresztelésekkel egyáltalán nem foglalkozom, nem beszéltem még az olasz mesterrel – cáfolta a híreszteléseket Yaakobishvili Antal. Azután, hogy Dárdai Márton a magyar válogatottat választotta, hátvéd poszton nagy a konkurencia, Botka Endre is kimaradt a mostani keretből. Igaz, 19 évesen Yaakobishvili Antal még semmiről sincs lemaradva.

