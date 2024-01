Sőt, a Liverpool játékosa gólpasszt adott a másodosztályú Norwich City elleni meccsen, aki a meccs után egy rövid üzenetet is hagyott a közösségi oldalán. A bajnoki listavezető Liverpool esélyesként várta a a vendég Norwich City elleni mérkőzést az angol FA Kupa negyedik fordulójában A játékosokat láthatóan nem zavarta meg, hogy Jürgen Klopp vezetőedző pénteken bejelentette nyári távozását az együttestől. A január elsején megsérült Szoboszlai a kispadon kapott helyett, majd a német szakember az 55. percben cserélte be – írta meg az Origó.

Szoboszlai üzent a szurkolóknak

A becserélése után alig hét perccel meg is villant a magyar válogatott csapatkapitánya. Az uruguayi támadó Darwin Núnez tizennégy méteres lövését szögletre mentette egy vendégvédő, és a szögletet Szoboszlai Dominik végezhette el.

A magyar középpályás tökéletesen tekert a holland Virgil Van Dijk fejére, a Liverpool csapatkapitánya pedig védhetetlen gólt fejelt a kapu bal oldalába.

Jürgen Klopp csapata végül 5-2-re győzött, és visszatérő Szoboszlai Dominik a meccs után az Instagram-oldalán posztolt két képet, amelyekhez ennyit írt: „Visszatértem!” Szoboszlai bejegyzéséhez többek között a Liverpool FC hivatalos oldala, valamint három csapattársa – Virgil van Dijk, Luis Díaz és Ryan Gravenberch – is hozzászólt – olvasható az Origó oldalán. Az angol csapat német edzője az Arsenal elleni FA-kupa találkozón térdsérülést szenvedett Trent Alexander-Arnoldnak is lehetőséget adott, és a lefújás után mindkét játékosát dicsérte.

Nagyon fontos, hogy játékperceket kaptak. Trent és Dom nem volt sokáig sérültek, de ők biztosan azt mondanák, hogy így is sokat pihentek. Minden perc, amit most kaptak, nagyon fontos, és nagy segítség, mert újra megoszlik az intenzitás a játékosok között

– mondta a találkozó után Klopp, akinek a csapata az idei szezonban az FA-kupa mellett már döntős a Ligakupában, mellette pedig ott van Európa-liga nyolcaddöntőjében és a vezeti a tabellát a Premier League-ben.

Felemás hetet zártak a magyarok A Kerkez Milost foglalkoztató Bournemouth már múlt hét csütörtökön bebiztosította a helyét a legjobb tizenhat között az FA-kupában. Az angol csapat már az első félidőben kialakította az 5-0-s végeredményt a másodosztályú Swansea ellen, és Andoni Iraola menedzser a szünetben cserélte be Kerkez Milost – írta meg a Magyar Nemzet.

A magyar válogatott védő főleg támadásban tett hozzá sokat együttese játékához, sok biztató megmozdulása volt.

A német Bundesligában szereplő magyarok közül egyedül a Darmstadt ellen gólpasszt adó Schäfer András ünnepelhetett győzelmet, a többiek még csak pontot sem szereztek. Az RB Leipzig nagy verést kapott Stuttgartban, 5-2 volt a végeredmény. Gulácsi Péter ezúttal is a kispadon kapott helyet. Jó hír, hogy a szeptemberi, csehek elleni válogatott mérkőzés óta először léphetett pályára a lipcseiek csapatkapitánya, Willi Orbán. A szintén magyar válogatott Szalai Attila az idény végéig a Freiburgba szerződött az őt mellőző Hoffenheimből, ám sajnos a védő bemutatkozása új csapatában katasztrofálisra sikeredett a Werder Bremen ellen. A Freiburg 3-1-es vereségével záruló meccs hosszabbításában egy rossz labdalevétel után visszagurította a labdát a kapusának, de a hazaiak csatára lecsapott rá, és gólt lőtt.

A Dárdai Pál által irányított Hertha 3-1-re kikapott a Wehen vendégeként, Dárdai Bence sérülés miatt nem volt kerettag, a magyar válogatottba vágyó Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést, ifj. Dárdai Pál csereként állt be.

Ami a magyar válogatott rutinosabb játékosait illeti, Nagy Ádámról továbbra sincs jó hír. A válogatott játékos ezúttal be sem került a Pisa meccskeretébe a Spezia ellen otthon 3-2-re elbukott mérkőzésre. Cipruson legalább véget ért Lang Ádám mellőzöttsége,a védő ismét kezdett az Omoniában, amely hazai környezetben szenvedett 2-1-es vereséget a Paphosztól.

Átalakulhat a magyar bajnokság

A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, Csányi Sándor reagált azokra a pletykákra, melyek szerint Marco Rossi több megkeresést is kapott topligás kluboktól. A válogatott szövetségi kapitányát ugyanakkor még két évig érvényes szerződés köti az MLSZ-hez, és Csányi szerint Rossi ebből ha akarna, sem tudna kilépni – írja a Magyar Nemzet. Marco Rossi nemrég Olaszországban arról nyilatkozott, hogy kapott ajánlatot a Premier League-ből, korábban pedig egy Bundesliga-csapat csábításáról is lehetett hallani. Csányi Sándor most tisztázta, a válogatott népszerű szövetségi kapitánya 2026. január elsejéig nem megy sehova, addig szól ugyanis a jelenlegi szerződése.

Az MLSZ első embere kitért a pénteken újrainduló NB I-es bajnokságra is, amelynek őszi szezonjával a színvonal növekedése szempontjából kifejezetten elégedett, a nézőszámok terén azonban még bízik az előrelépésben.

Azt is elárulta, könnyen elképzelhető, hogy a 2025–26-os idénytől változik az NB I lebonyolítása.

Ami talán komolyan felmerül, hogy két kieső legyen-e vagy egy kieső, és az utolsó előtti játsszon az NB II második helyezettjével mérkőzést, és döntse el, hogy ki marad vagy pedig távozik az NB I-ből

– vetette fel Csányi.