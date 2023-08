Szoboszlai neve ugyan nem került fel az eredményjelzőre, de számos kitűnő megmozdulása volt, és kétszer is közel állt ahhoz, hogy gólpasszt adjon, amikor a hétvégén tétmérkőzésen is bemutatkozott a Liverpool mezében. Amint az várható volt, a középpályás a szögletrúgásokban is szerepet kapott. A feladatot megosztva végzik Trent Alexander-Arnolddal (Szoboszlai rúgja a baloldali, TAA pedig a jobboldali szögleteket – a szerk.) Szoboszlai nem olyan előretolt pozícióban játszik, mint Lipcsében tette, de már most úgy tűnik, hogy hasznos szerepe lesz a Liverpool támadásaiban első Premier League-szezonjában. Szoboszlainak a mérkőzésen egy lövési kísérlete volt (amely nem talált kaput), három keresztlabdája közül egy volt pontos és volt két jót szöglete a Chelsea elleni vasárnapi 1-1-es döntetlennel zárult mérkőzésen.