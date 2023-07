A magyar játékos kreativitását is kamatoztathatja a Liverpool, amelynek a felállt védelmeket eddig nehezére esett feltörni. Ugyanez igaz a távoli lövésekre is. Az angolok futballistái ilyesmire Luis Díaz és Cody Gakpo kivételével ritkán vállalkoznak, Szoboszlai viszont nagy kedvvel próbálkozik, és általában nem vaktában lövöldöz.

Az egyik legnagyobb fejtörést az okozhatja majd Kloppnak, hogy ki végezze el a szabadrúgásokat, hiszen egy „bombázója” már eddig is volt Trent Alexander-Arnold személyében, aki vélhetően a folytatásban sem mondana le a lövésekről. Talán majd kő-papír-ollóval dönt egymás közt a két játékos… A szögletrúgók eddig többnyire Andy Robertson és Alexander-Arnold voltak, itt vélhetően nagyobb lesz a rotáció, tekintve, hogy Szoboszlainak ez is nagy erőssége – lipcsei csapattársai számtalan alkalommal voltak eredményesek a sarokrúgásait követően. Mondjuk ez a Liverpoolnak sem okozott gondot, a temérdek jól fejelő játékosnak köszönhetően az előző idényben a Vörösök szerezték a legtöbb gólt (17) rögzített helyzetből a Premier League-ben.



Bele a közepébe vagy irány a kispad?

Arról megoszlanak a vélemények, hogy Szoboszlai azonnal a kezdőcsapatba kerül-e. Az ára alapján mindenképp erre lehetne következtetni, de Klopp olykor asszimilációs időszakot ad új szerzeményeinek, amíg tökéletesre csiszolja őket. Emiatt a később alapemberré vált Robertson és Fabinho is a kispadon töltötte első liverpooli hónapjait, és Robert Lewandowski is hasonlóan járt a Borussia Dortmundnál. Hogy Szoboszlainál is ez lesz-e a forgatókönyv, arra a felkészülési mérkőzések alatt nyújtott produkciója minden bizonnyal nagy hatással lesz. A magyar középpályás először július 19-én a német másodosztályban szereplő Karlsruhe ellen bizonyíthatja rátermettségét Kloppnak, majd sorban a Greuther Fürthtel, a Leicesterrel és a Bayern Münchennel vív edzőmeccset a Liverpool, mielőtt augusztus 13-án a Chelsea vendégeként lejátszaná az első bajnokiját az új idényben.