október 17., péntek

Hedvig névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Béke

35 perce

Trump-Putyin találkozó - reagáltak a Komárom-Esztergom megyei képviselők

Címkék#Trump-Putyin-találkozó#Orbán Viktor#Trump#Putyin

Akár két héten belül megvalósulhat a Trump-Putyin találkozó Budapesten. A Trump-Putyin találkozó hírére a Komárom-Esztergom megyei választókerülti elnökök is reagáltak.

Kemma.hu

Akár két héten belül létrejöhet Donald Trump amerikai elnök találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten. Ezt az amerikai elnök jelentette be. Trump több mint két órán át egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mindössze néhány órával a Volodimir Zelenszkijjel tervezett washingtoni találkozója előtt. A két elnök megegyezett, Budapesten tárgyalnak. Beérik Orbán Viktor békemissziója. A magyar miniszterelnök kulcsfontosságú a béketeremtésben - írta a Magyar Nemzet. A Trump-Putyin találkozóra a megyei országgyűlési képviselők is reagáltak.

Trump-Putyin találkozóra kerül sor Budapesten
 Trump-Putyin találkozóra kerül sor Budapesten
Fotó: Jae C. Hong / Forrás: MTI/AP

Trump-Putyin találkozó: a megyei képviselők reakciói

A Komárom-Esztergom megyei választókerületi elnökök üdvözöték a bejelentést.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Komárom-Esztergom vármegyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára Donald Trump bejelentését osztotta meg egy videón. "Donald Trump bejelentette az újságíróknak, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal, a találkozó házigazdája Orbán Viktor lesz." - írta hozzá.

"Trump Budapesten fog tárgyalni Putyinnal a szomszédban zajló háború lezárásának lehetőségéről!" - írta Bencsik János, az 1. számú választókerület elnöke, a  Tatai-medence környezeti, társadalmi és gazdasági megújulásáért felelős kormánybiztos.

Erős Gábor, a 2. számú választókerületi képviselő azt írta közösségi oldalán: "Mi magyarok mindig mondtuk, a targyalóasztalnál lehet csak megoldás. Orbán Viktornak megint igaza lesz."

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu