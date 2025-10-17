Trump-Putyin találkozó - reagáltak a Komárom-Esztergom megyei képviselők

Akár két héten belül létrejöhet Donald Trump amerikai elnök találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten. Ezt az amerikai elnök jelentette be. Trump több mint két órán át egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mindössze néhány órával a Volodimir Zelenszkijjel tervezett washingtoni találkozója előtt. A két elnök megegyezett, Budapesten tárgyalnak. Beérik Orbán Viktor békemissziója. A magyar miniszterelnök kulcsfontosságú a béketeremtésben - írta a Magyar Nemzet. A Trump-Putyin találkozóra a megyei országgyűlési képviselők is reagáltak.

Trump-Putyin találkozóra kerül sor Budapesten

Trump-Putyin találkozó: a megyei képviselők reakciói

A Komárom-Esztergom megyei választókerületi elnökök üdvözöték a bejelentést.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Komárom-Esztergom vármegyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára Donald Trump bejelentését osztotta meg egy videón. "Donald Trump bejelentette az újságíróknak, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal, a találkozó házigazdája Orbán Viktor lesz." - írta hozzá.

"Trump Budapesten fog tárgyalni Putyinnal a szomszédban zajló háború lezárásának lehetőségéről!" - írta Bencsik János, az 1. számú választókerület elnöke, a Tatai-medence környezeti, társadalmi és gazdasági megújulásáért felelős kormánybiztos.

Erős Gábor, a 2. számú választókerületi képviselő azt írta közösségi oldalán: "Mi magyarok mindig mondtuk, a targyalóasztalnál lehet csak megoldás. Orbán Viktornak megint igaza lesz."