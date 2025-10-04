Lövöldözés volt Nizzában, két ember meghalt

A nyomozók azt gyanítják, hogy a péntek éjszakai támadás előre megfontolt szándékból elkövetett gyilkosság volt, és egy szervezett bűnözői csoport hajtotta végre. A franciaországi Nizza közelében, a Les Moulins negyedben történt lövöldözés több ember halálát és sérülését okozta – számolt be a Magyar Nemzet.

Christian Estrosi polgármester szerint a merénylők automata fegyvereket használtak, és kábítószeres bűnözői csoporthoz tartoznak.

A város vezetője egyúttal a rendőri jelenlét tartós növelésére szólított fel az érintett városrészben. Az elkövetőket még keresik.