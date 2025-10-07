október 7., kedd

1 órája

Helikopter zuhant az autópályára (videó)

Hétfő este egy mentőhelikopter zuhant le egy forgalmas sacrametói autópályára, Kaliforniában. A baleset következtében legalább három ember életveszélyesen megsérült. A szerencsétlenség a csúcsforgalom idején történt, teljesen leállítva a közlekedést, miközben a mentőegységek gyorsan a helyszínre érkeztek, és megkezdték a sérültek ellátását és kimenekítését.

Mentőhelikopter zuhant az autópályára, többen életveszélyben vannak

Forrás: X

Sacramentóban, egy forgalmas autópályán zuhant le hétfő este egy mentőhelikopter, három ember súlyosan megsérült, és a baleset teljesen megbénította a forgalmat – adta hírül a Magyar Nemzet a De Telegraafra hivatkozva.

A sacrametói tűzoltóság tájékoztatása szerint 

a helikopter-balesetnek több sérültje van, közülük legalább hármat kritikus állapotban szállítottak kórházba. A szerencsétlenség pontos oka egyelőre ismeretlen, az amerikai hatóságok vizsgálatot indítottak.

További részletekért, videókért kattintson IDE!

 

