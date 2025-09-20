szeptember 20., szombat

Svédországban tombol az erőszak: migránsok és tinédzserek a támadók között

Svédországban az elmúlt évtizedben drámaian megugrott a tinédzserek részvétele a bűnözésben, különösen a szervezett bandák körében. Az ország, amelyet egykor az alacsony bűnözési ráta miatt emlegettek, ma már az egyik legnagyobb európai bűnözési gócpontnak számít.

MW
A szervezett bűnözés Svédországban az elmúlt években gyökeresen átalakult. A korábbi motoros bandákat lazán szervezett, területalapú hálózatok váltották fel, amelyeket gyakran második generációs bevándorlók vezetnek – írja a Magyar Nemzet.

A bűnszervezetek tevékenysége rendkívül változatos: kábítószer- és fegyverkereskedelem, embercsempészet, pénzmosás, valamint jóléti csalások, például egészség- és oltóközpontokon keresztül. Ezek a módszerek rugalmasabbá tették a hálózatokat a hatósági fellépésekkel szemben.

A bandaerőszak és a fiatalkori bűnözés terjedését a laza kormányzati politika, a társadalmi szegregáció és a nemzetközi drogpiaccal kialakított kapcsolatok is felerősítették. 

2024-re már mintegy 62 ezer ember kapcsolódott valamilyen módon a bűnözői hálózatokhoz, ami drámai fordulat egy olyan országban, amely egykor Európa legbiztonságosabbjai közé tartozott.

A nagyvárosok, mint Stockholm, Göteborg és Malmö, a bandaaktivitás gócpontjai. A drogkereskedelem továbbra is a fő bevételi forrás, erről bővebben ITT olvashat. 

