Földcsuszamlás sodort el egy falut, legalább ezer ember meghalt

A tájékoztatás szerint vasárnap „hatalmas és pusztító” földcsuszamlás sújtotta Taraszin települést.

A szervezet az ENSZ-hez és a nemzetközi segélyszervezetekhez fordult segítségért az áldozatok, férfiak, nők és gyermekek holttesteinek megtalálásában. A falu „most már teljesen a földdel lett egyenlővé” – számolt be a mozgalom.

A szudáni hadsereg és a paramilitáris Gyorsreagálású Erők (RSF) között Észak-Dárfúrban dúló háború elől menekülve a lakosok a Marra-hegység területén kerestek menedéket, ahol azonban nincs elegendő élelmiszer és gyógyszer.