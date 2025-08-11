Krimi
1 órája
Három emeletet zuhant egy tűzoltó (videó)
A baleset egy tűzoltó versenyen történt Szentpéterváron.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Orosz tűzoltó zuhant le egy gyakorlótorony harmadik emeletéről. A baleset – amelyről felvétel is készült – egy szentpétervári versenyen történt – írja a Magyar Nemzet.
A Sürgősségi Minisztérium közlése szerint a tűzoltó, bár egy rövid időre elvesztette az eszméletét, sértetlenül megúszta az esetet, mivel a torony alatt elhelyezett légzsákok tompították a zuhanást.
Krimi
- Tiltott akció miatt vettek őrizetbe három embert az Eiffel-toronynál
- Lezuhant egy férfi a Gellért-hegyről
- Természeti katasztrófák sora sújtja Olaszországot
- Tűz ütött ki a córdobai mecset-katedrálisban
- Riasztották a mentőhelikoptert, szorult helyzetbe került egy pár a kutyájával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre