1 órája
Halálos falat: a botulizmus baktériumát hordozó brokkolis szendvics végzetes volt
Már két halálos áldozata van a legsúlyosabb ételmérgezést okozó Clostridium botulinum által okozott járványak Olaszországban. Mindkét elhunyt egy food truckból vásárolt brokkolis-kolbászos szendvicset fogyasztott.
A botulizmusjárvány áldozatainak mindegyike brokkolis-kolbászos szendvicset evett (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
Tarol a botulizmusjárvány Olaszországban. A 45 éves Tamara D’Acunto belehalt abba a mérgezésbe, amelyet egy food truckból vásárolt brokkolis-kolbászos szendvics elfogyasztása okozott. A múlt héten már meghalt egy 52 éves művész, Luigi Di Sarno, miután ugyanilyen paninit evett a dél-olaszországi Kalábria tartományban, Diamante városában – írja a Daily Mail-re hivatkozva a Magyar Nemzet.
A hatóságok szerint a járvány eddig több mint egy tucat embert juttatott kórházba, köztük két tinédzsert is. Többen súlyos állapotban kerültek intenzív osztályra.
Az olasz egészségügyi minisztérium országos visszahívást rendelt el a kereskedelmi forgalomban kapható paninikra, miközben a rendőrség nyomozást folytat.
Háromszor próbálta meg eltenni láb alól férjét az ausztrál gombás gyilkosA férfi korábban nem merte bevallani, mit tett vele a felesége.
Vizsgálat alatt áll a food truck tulajdonosa, a feltételezett beszállító, valamint öt orvos is, akik a mérgezés első áldozatát kezelték
– számol be a cikk, amit IDE KATTINTVA tud elolvasni teljes terjedelmében.