A nagyváradi rendőröket azért riasztották a helyi lakók, mert irdatlan bűz áradt egy panelsor parkolójában napok óta álló utánfutóból. A platón egy bőröndben egy női holttestre bukkantak. A gyilkosok a bőröndöt homokkal szórták le, az egészet pedig letakarták egy kék ponyvával. A rendőrök hamar rájöttek, hogy

az áldozatot, a 31 éves magyar nőt, T. Henriettet kegyetlenül összeverték.

Több bordája is eltört, a koponyája betört, a tüdeje berepedt, testén pedig számos sérülés volt. Olyan brutálisan bántalmazták, hogy azt sem tudni biztosan, hogy mikor ölték meg.

"A haláleset pénteken vagy szombaton történt. A boncolás után derül ki a pontos dátum" - mondta Cristian Ardelean, a bihari ügyészség szóvivője. A rendőrök hamarosan letartóztattak a két embert - egy férfit és egy nőt -, akik a gyanú szerint egy prostituáltakat futtató hálózathoz tartoztak.

A haláleset egy másik helyen történt, de szintén Nagyváradon. Úgy tűnik, gyilkosai, miután megölték a lányt, bőröndben szállították el egy másik helyre a testét

- tette hozzá az ügyész.

A kép illusztráció!

Forrás: Shutterstock

Kiderült az is, hogy nem Henriett volt az egyetlen áldozatuk, nem messze húga holttestétől az egyik panellakásban megtalálták a nővérét, Renátát is., akit brutálisan összevertek. Zavart és sokkos állapotban szállították kórházba, miközben nem is sejtette, mi történt a testvérével. Bár túlélte a támadást, Renátát még mindig kórházban kezelik.