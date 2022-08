Borzalmas látványra bukkantak a rendőrök a szerbiai Nagybecskerek környékén: a település mellett, az Elemér felé vezető út egyik nyaralóban ugyanis egy női fejet találtak.

Az épületben azonban csak a fejet találták meg, így a helyi zsaruk azonnal keresgélni kezdtek, és hamarosan egy közeli, az előzőtől alig 150 méterre fekvő házban a testre is rábukkantak.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi is történhetett az asszonnyal, de az bizonyos, hogy a teste már a bomlási szakaszban volt - írta a Magyar Szó. Azonban jelen pillanatban még a személyazonosságát sem tudják biztosan, és az is csak később, vélhetően a boncolás után fog majd kiderülni, hogy a halálát baleset vagy gyilkosság okozta, esetleg természetes úton hunyt el, és az is, hogy miért gyalázták meg a holttestét és az, hogy ki fejezte le. A két ház közül egyik sem feküdt központi helyen, mindkettőt csak nyaralásra használták, így az sem kizárt, hogy a nő már jó ideje halott lehet.

A Nova szerint a helyszínelés még most is tart, a rendőrség mellett törvényszéki szakértők is megjelentek a két hétvégi háznál.