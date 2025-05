Az európai gazdaságra nincs, Ukrajnára van pénz Brüsszelben

Nem adnak okot a derűlátásra az elmúlt napokban számos országban megjelent friss GDP-adatok, amelyek arról tanúskodnak, hogy továbbra is szenved az európai gazdaság – írja a gazdasági portál.

A cikk emlékeztet, hogy a magyar gazdaságban is elmaradt az erőtejes évkezdés, a KSH adatai szerint 2025 első negyedévében a nyers adatok szerint stagnált, a kiigazított adatok szerint pedig 0,4 százalékkal csökkent a GDP. A tavalyi negyedik negyedévhez képest a kibocsátás 0,2 százalékkal mérséklődött. Ez arra is visszavezethető, hogy a magyar gazdaságra jelentős hatást gyakorló német is akadozik. A GDP-jük 0,2 százalékkal csökkent az első negyedévben éves alapon a Destatis adatai alapján, és ez már a hetedik egymást követő visszaesés. Vagyis egyértelmű a recesszió, nem véletlen tehát, hogy a Németország felől érkező kereslet csökkent a magyar termékek iránt is, ráadásul Ausztria is hasonló problémákkal szembesül.