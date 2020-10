Zac Efron lesz az újabb Stephen King-remake sztárja

A Tűzgyújtót egyszer már feldolgozták, az eredeti, 1984-es filmben David Keith mellett Drew Barrymore volt látható.

A mostani főszerepre pedig nem mást, mint a High School Musical sztárját, Zac Efront kérték fel, a hírek szerint pedig ő el is fogadta az ajánlatot.

Zac Efron to join remake of Stephen King's Firestarter after Drew Barrymore starred in the original film https://t.co/a1QM8i1OkG — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 30, 2020

Az 1984-es Tűzgyújtó film alapját, Stephen King azonos című, népszerű regénye adta. A könyv kiadásának negyvenéves évfordulójára időzítette a Universal Studios és Jason Blum producer, a főszereplő kilétének felfedését – írja a Deadline alapján a hirado.hu.

Zac Efron már számos filmben bebizonyította, hogy tehetséges színész Hollywoodban, például a sorozatgyilkos Ted Bundyt életéről szóló, Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány moziban, legutóbb pedig egy dokumentumfilm sorozattal rukkolt elő a Netflixen, Zac Efronnal a Föld körül címmel.

A történet szerint, Andy McGee (akit Zac Efron alakít majd) és felesége még az egyetemi éveik alatt részt vettek egy tudományos gyógyszerkísérletben, aminek következtében különleges képességekre tettek szert, amit később lányuk, Charlie is megörökölt, aki a gondolataival lesz képes tüzet gyújtani. A Műhely nevű titkos szervezet pedig a nyomukba ered.

Premierdátumot még nem tűzték ki

A rendezésért Keith Thomas felel, aki a The Vigil című horrorral már bemutatkozott a közönségnek, a forgatókönyvet pedig Scott Teems jegyzi majd, aki a 2021-ben bemutatásra kerülő Halloween Kills-t is írta. Martha De Laurentis, aki az eredeti 1984-es verzió producere volt, most executive produceri feladatokat lát majd el.

A színészgárda egyenlőre kimerül Zac Efron személyében, noha a projekt már 2018 óta terítéken van, így még tippelni is nehéz, mikorra tervezik bemutatni a készülő remake-et.

Borítókép: Zac Efron egy 2019-es filmpremieren